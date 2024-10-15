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Самки гиббонов в танцах подражают поп-исполнительнице Мадонне

3:29
Наука

Ученые утверждают, что самки гиббонов выполняют ритмичные танцы, похожие на движение роботов, чтобы привлечь внимание или выразить свое недовольство. Во время движения они даже оглядываются через плечо, чтобы убедиться, что кто-то их наблюдает.

Самки гиббонов в танцах подражают поп-исполнительнице Мадонне
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lar_Gibbon_at_Chester_Zoo_2.jpg by Photograph by Mike Peel

Исследователи наблюдали за четырьмя видами гиббонов, живущих в неволе, и проанализировали существующие исследования о поведении этих приматов как в дикой природе, так и в зоопарках. Они обнаружили, что танцевальные движения гиббонов происходят в разных контекстах. Эти данные впервые были опубликованы на препринт-сервере BioRxiv.

Танцевальные движения встречаются у многих животных: от птиц до пчел. Однако у приматов доказательства таких действий встречаются редко, что делает наблюдения за гиббонами особенно интересными. По словам профессора лингвистики в университете Осло Притти Патель-Гросз (Pritty Patel-Grosz), "особенно удивительно то, что у гиббонов танцуют самки, а не самцы. Это редкость для животного мира".

В отличие от великих человекообразных обезьян — таких как бонобо, шимпанзе, гориллы и орангутаны, — которые не показывают явных признаков танца, у хохлатых гиббонов, принадлежащих к группе меньших приматов, в предыдущих исследованиях были зафиксированы движения, напоминающие танец.

"Танцы гиббонов часто описывали как 'похожие на движение роботов', но нам это скорее напоминает элементы vogueing", — добавляет Патель-Гросз.

Исследователи выделили три ключевых аспекта для определения танца: движения должны быть намеренными, ритмичными и иметь четкую структуру. Гиббоны проявляли намеренность, проверяя, есть ли зрители, оглядываясь через плечо во время танца. Движения были ритмичными, с равномерными промежутками между ними, словно они следовали за ритмом. И структура их танцев была упорядоченной, когда движения объединялись в группы.

"Когда мы наблюдаем за человеческим танцем, мы часто замечаем, что некоторые движения повторяются или выглядят как части одной хореографической последовательности, — объясняет Патель-Гросз. — Если я делаю шесть шагов в одну сторону, а затем шесть шагов в другую, мы можем сказать, что эти шаги объединены в две группы по шесть движений".

Почему гиббоны танцуют, остается вопросом для исследователей. Эти меньшие приматы проявляют танцевальное поведение как в дикой природе, так и в неволе, причем только у половозрелых самок. В дикой природе танцы связаны с копуляцией с самцами, а в неволе — с другими контекстами, такими как социальные взаимодействия, привлечение внимания для ухода за шерстью или ожидание кормления.

"Иногда танцы могут быть вызваны фрустрацией или возбуждением", — отмечает исследовательница.

Хотя танцы гиббонов имеют общие черты с человеческими танцами — ритм, структура и намерение — ученые пока не могут сказать, связаны ли эти танцы эволюционно. Последний общий предок людей и гиббонов жил более 20 миллионов лет назад, и наши ближайшие родственники — большие человекообразные обезьяны — не проявляют подобных танцевальных движений.

фото: Mike Peel 

Уточнения

Vogue или вог — стиль танца, базирующийся на модельных позах и подиумной походке. Отличительные особенности: быстрая техника движения руками, вычурная манерная походка, падения, вращения, обильное количество позировок, эмоциональная игра. Исполняется Vogue под музыку в стиле хаус.

Фрустра́ция (лат  frustratio — «расстройство планов», «уничтожение замыслов») — психическое состояние, возникающее в ситуации реальной или предполагаемой невозможности удовлетворения тех или иных потребностей, или, проще говоря, в ситуации несоответствия желаний имеющимся возможностям.

Гиббоны — род человекообразных приматов, обитающих в Юго-Восточной Азии.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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