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Прорыв в российской аквакультуре: инновации для ускорения роста радужной форели

3:35
Наука

Исследователи из Донского государственного технического университета (ДГТУ) разработали уникальную пробиотическую пищевую добавку, способствующую улучшению роста радужной форели. Результаты этого новаторского исследования демонстрируют значительное увеличение массы рыбы и повышение эффективности усвоения корма.

Прорыв в российской аквакультуре: инновации для ускорения роста радужной форели
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CohoSmolts.jpg by Cacophony, CC BY-SA 3.0

В современной аквакультуре наблюдается тенденция к более широкому использованию пробиотиков — живых непатогенных микроорганизмов, улучшающих микрофлору желудочно-кишечного тракта и оказывающих благотворное влияние на организм. Это связано с растущим спросом потребителей на натуральные продукты питания, где агрессивные химикаты и антибиотики заменяются естественными стимуляторами роста.

Ученые ДГТУ создали пробиотический препарат на основе штамма Bacillus amyloliquefaciens B-1895 и изучили его эффективность в качестве кормовой добавки для форели. Эксперимент проводился на четырехмесячных сеголетках радужной форели Oncorhynchus mykiss, которым давали гранулированный корм с добавлением разработанного препарата.

Исследователи проанализировали показатели роста, выживаемости, химического состава мышечной ткани и состояния кишечной микробиоты рыб. Особое внимание уделялось экономически значимым параметрам, таким как конечный вес и коэффициент конверсии корма.

Результаты эксперимента оказались впечатляющими: применение препарата позволило увеличить конечную массу форели на 15,7%, а среднесуточную скорость роста — на 0,38%. Выживаемость рыб в опытной группе достигла 98% по сравнению с 96% в контрольной группе. Коэффициент конверсии корма в экспериментальной группе составил 0,07 единиц, что превысило показатель контрольной группы (0,05 единиц).

Анжелика Брень, доцент кафедры "Технологии и оборудование переработки продукции агропромышленного комплекса" ДГТУ, рекомендует вводить пробиотическую добавку в количестве 0,15% от массы корма в состав товарного продукционного корма для радужной форели. Она также отметила, что при производстве пробиотического препарата использовались соевые бобы и метод твердофазной ферментации.

Предыдущие исследования ученых ДГТУ показали положительное влияние пробиотического штамма Bacillus amyloliquefaciens B-1895 на сельскохозяйственную птицу, увеличивая ее вес, яйценоскость и качество яиц.

В настоящее время специалисты университета продолжают изучение воздействия пробиотиков на биохимию и физиологию различных видов рыб, включая лососевых, осетровых и карповых. Планируются также эксперименты на новых объектах аквакультуры — соме и тиляпии.

Анжелика Брень подчеркивает, что проект "Стратегия молекулярной аквакультуры в разработке новых синбиотических кормов для улучшения здоровья и качества рыбы" является инновационным как в национальном, так и в глобальном масштабе.

Исследования проводятся на базе НИЛ "Центр агробиотехнологии" ДГТУ и Федерального исследовательского центра "Южный научный центр Российской академии наук" при поддержке гранта Российского научного фонда.

Уточнения

Аквакультура — разведение и выращивание водных организмов (рыб, ракообразных, моллюсков, водорослей) в естественных и искусственных водоёмах, а также на специально созданных морских плантациях.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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