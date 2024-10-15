Прорыв в российской аквакультуре: инновации для ускорения роста радужной форели

Исследователи из Донского государственного технического университета (ДГТУ) разработали уникальную пробиотическую пищевую добавку, способствующую улучшению роста радужной форели. Результаты этого новаторского исследования демонстрируют значительное увеличение массы рыбы и повышение эффективности усвоения корма.
В современной аквакультуре наблюдается тенденция к более широкому использованию пробиотиков — живых непатогенных микроорганизмов, улучшающих микрофлору желудочно-кишечного тракта и оказывающих благотворное влияние на организм. Это связано с растущим спросом потребителей на натуральные продукты питания, где агрессивные химикаты и антибиотики заменяются естественными стимуляторами роста.
Ученые ДГТУ создали пробиотический препарат на основе штамма Bacillus amyloliquefaciens B-1895 и изучили его эффективность в качестве кормовой добавки для форели. Эксперимент проводился на четырехмесячных сеголетках радужной форели Oncorhynchus mykiss, которым давали гранулированный корм с добавлением разработанного препарата.
Исследователи проанализировали показатели роста, выживаемости, химического состава мышечной ткани и состояния кишечной микробиоты рыб. Особое внимание уделялось экономически значимым параметрам, таким как конечный вес и коэффициент конверсии корма.
Результаты эксперимента оказались впечатляющими: применение препарата позволило увеличить конечную массу форели на 15,7%, а среднесуточную скорость роста — на 0,38%. Выживаемость рыб в опытной группе достигла 98% по сравнению с 96% в контрольной группе. Коэффициент конверсии корма в экспериментальной группе составил 0,07 единиц, что превысило показатель контрольной группы (0,05 единиц).
Анжелика Брень, доцент кафедры "Технологии и оборудование переработки продукции агропромышленного комплекса" ДГТУ, рекомендует вводить пробиотическую добавку в количестве 0,15% от массы корма в состав товарного продукционного корма для радужной форели. Она также отметила, что при производстве пробиотического препарата использовались соевые бобы и метод твердофазной ферментации.
Предыдущие исследования ученых ДГТУ показали положительное влияние пробиотического штамма Bacillus amyloliquefaciens B-1895 на сельскохозяйственную птицу, увеличивая ее вес, яйценоскость и качество яиц.
В настоящее время специалисты университета продолжают изучение воздействия пробиотиков на биохимию и физиологию различных видов рыб, включая лососевых, осетровых и карповых. Планируются также эксперименты на новых объектах аквакультуры — соме и тиляпии.
Анжелика Брень подчеркивает, что проект "Стратегия молекулярной аквакультуры в разработке новых синбиотических кормов для улучшения здоровья и качества рыбы" является инновационным как в национальном, так и в глобальном масштабе.
Исследования проводятся на базе НИЛ "Центр агробиотехнологии" ДГТУ и Федерального исследовательского центра "Южный научный центр Российской академии наук" при поддержке гранта Российского научного фонда.
Аквакультура — разведение и выращивание водных организмов (рыб, ракообразных, моллюсков, водорослей) в естественных и искусственных водоёмах, а также на специально созданных морских плантациях.
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