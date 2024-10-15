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Уникальная находка в сердце столицы: археологи раскопали редчайший артефакт эпохи Просвещения

1:46
Наука

В ходе археологических изысканий в центре Москвы специалисты сделали беспрецедентное открытие. В 4-м Крутицком переулке был обнаружен костяной циркуль, датируемый концом XVIII — началом XIX века. Этот артефакт является первым подобным предметом, найденным на территории столицы, что делает его особенно ценным для исторической науки.

Уникальная находка в сердце столицы: археологи раскопали редчайший артефакт эпохи Просвещения
Фото: Openverse by Arkhipova Marina, CC BY 4.0

Сохранившаяся часть инструмента представляет собой костяную ножку с латунным креплением, на котором располагается дужка, соединяющая компоненты циркуля. Эксперты уже провели реставрационные работы и готовят находку к передаче в музейный фонд.

Москва издавна славится как центр научной мысли, образования и архитектурного искусства. Исследователи предполагают, что владельцем этого измерительного прибора мог быть учащийся университета или инженер, живший в эпоху правления императоров Павла I или Александра I.

Реставраторы проявили особую осторожность при очистке артефакта, применив специальные защитные составы для обработки его поверхности. После завершения восстановительных работ над остальными предметами, найденными в том же районе, циркуль станет частью коллекции, которая пополнит экспозицию одного из столичных музеев.

Эта находка не только проливает свет на повседневную жизнь москвичей двухвековой давности, но и подчёркивает важность археологических исследований в городской среде. Она демонстрирует, что даже в самом сердце современного мегаполиса можно обнаружить уникальные свидетельства прошлого, которые помогают лучше понять историю развития науки и техники в России.

Уточнения

Археоло́гия — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам. Некоторые исследователи считают археологию источниковедческой дисциплиной, которая по методологической природе схожа с криминалистикой.

Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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