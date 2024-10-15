Профессор раскрыл детали охоты Китая и Британии на инопланетян

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Британский профессор Саймон Холланд, известный своими работами в документалистике для NASA, сделал сенсационное заявление о возможности существования внеземных цивилизаций в нашей галактике, сообщает The Mirror.

Фото: fenrisulv.elfwood.com by Per Johansson, PDM

Он сообщил, что две независимые группы астрономов почти одновременно обнаружили доказательства инопланетных сигналов. Эти сведения профессор получил от инсайдера проекта Breakthrough Listen — инициативы, занимающейся поиском внеземного разума. Холланд отметил, что британские и китайские специалисты ведут настоящую гонку за первенство в подтверждении существования инопланетных цивилизаций. Британские ученые из Оксфордского университета располагают данными о техногенных передачах, а китайские исследователи обладают информацией о конкретном объекте BLC-1, предположительно излучающем эти сигналы.

Несмотря на все спекуляции, природа этих сигналов до сих пор остается неразгаданной, но их происхождение не имеет аналогов среди известных космических явлений.