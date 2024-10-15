Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дипломатическое убийство: Канада высылает индийских дипломатов
На посту до конца: миротворцы ООН останутся на своих позициях в ЛИване
ЦАХАЛ сообщает о запуске более 100 ракет со стороны Ливана
С миру по нитке: Украина жалуется на нехватку ПВО
Зачем собакам детский сад? Кому реально нужен постоянный присмотр?
Кризис откладывается: Израиль готов ударить по военным объетам Ирана, вместо ядерных
Гражданин Китая пытался вывести из России золото для подарка жене
Быстрый пирог с капустой: в начинке, кроме капусты, бекон или грудинка для аромата
В Испании запретили продавать питомцев с рук через интернет

Профессор раскрыл детали охоты Китая и Британии на инопланетян

1:07
Наука

Британский профессор Саймон Холланд, известный своими работами в документалистике для NASA, сделал сенсационное заявление о возможности существования внеземных цивилизаций в нашей галактике, сообщает The Mirror.

Профессор раскрыл детали охоты Китая и Британии на инопланетян
Фото: fenrisulv.elfwood.com by Per Johansson, PDM

Он сообщил, что две независимые группы астрономов почти одновременно обнаружили доказательства инопланетных сигналов. Эти сведения профессор получил от инсайдера проекта Breakthrough Listen — инициативы, занимающейся поиском внеземного разума. Холланд отметил, что британские и китайские специалисты ведут настоящую гонку за первенство в подтверждении существования инопланетных цивилизаций. Британские ученые из Оксфордского университета располагают данными о техногенных передачах, а китайские исследователи обладают информацией о конкретном объекте BLC-1, предположительно излучающем эти сигналы.

Несмотря на все спекуляции, природа этих сигналов до сих пор остается неразгаданной, но их происхождение не имеет аналогов среди известных космических явлений.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Названы 7 способов остановить автомобиль при внезапном отказе тормозов
Авто
Названы 7 способов остановить автомобиль при внезапном отказе тормозов Аудио 
Названо имя бизнесмена, купившего российские активы Unilever
Экономика и бизнес
Названо имя бизнесмена, купившего российские активы Unilever Аудио 
Отдых без изнуряющей жары: в каком зимнем месяце лучше всего ехать в Египет
Туризм
Отдых без изнуряющей жары: в каком зимнем месяце лучше всего ехать в Египет Аудио 
Популярное
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT

Россия внесла в БРИКС предложение о новой платёжной системе. "Мост БРИКС" будет лучше SWIFT и заменит его, как интернет заменил факсимильный аппарат.

Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать
Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер Израиль гарантированно собрался стрелять по Ирану, но не определился с конкретными целями Юрий Бочаров Удары Искандерами по портам Одессы стали почти ежедневными. К чему готовиться? Любовь Степушова
Отдых без изнуряющей жары: в каком зимнем месяце лучше всего ехать в Египет
Вкуснейшая намазка на бутерброд с тунцом: готовится быстро
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах
Последние материалы
На Марсе обнаружены загадочные тёмные объекты под тающим льдом
Депутат Европарламента удивился уровню жизни в России
Как правильно использовать сыворотки: недельный план ухода за кожей
Куриные ножки в красном вине: изысканное блюдо для гурманов, которое несложно готовить
Российский футбольный клуб открыл вакансию таролога
Кислота вместо химии: как уксус и лимон могут заменить дорогие удобрения в саду
В Петре нашли скрытую гробницу с легендарным артефактом
Белоруссия усилила санкционные меры против стран ЕС
Жареные баклажаны с помидорами: источают волшебный аромат благодаря чесноку и укропу
Ошибки в уходе за кожей шеи: что нужно знать для сохранения молодости?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.