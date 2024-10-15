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На Марсе обнаружены загадочные тёмные объекты под тающим льдом

1:18
Наука

Специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) обнаружили на южном полюсе Марса необычные темные образования, проступающие сквозь тающий лед.

На Марсе обнаружены загадочные тёмные объекты под тающим льдом
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, CC BY-SA 4.0

Это открытие было сделано благодаря снимкам марсианского региона Australe Scopuli, полученным 2 апреля 2024 года с орбитального аппарата Mars Express. На фотографиях видны толстые слои льда с пылевыми включениями, окружающие темные участки ландшафта, покрытые характерными многоугольными узорами. Предполагается, что такие узоры формируются в результате длительных циклов замерзания и оттаивания льда, которые могут происходить на протяжении многих лет или даже столетий.

Особый интерес у ученых вызвали веерообразные отложения и струи, образовавшиеся вследствие выхода пара, который прорывается сквозь верхние слои тающего льда и поднимает темную пыль с поверхности Марса. Когда эта пыль оседает, она поглощает больше солнечного тепла, что ускоряет процесс таяния льда. По мнению специалистов ЕКА, дальнейшее изучение этих явлений позволит лучше понять климатическую историю Марса и возможные изменения в его атмосфере.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

Лёд  — вода в твёрдом агрегатном состоянии.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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