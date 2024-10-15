На Марсе обнаружены загадочные тёмные объекты под тающим льдом

Специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) обнаружили на южном полюсе Марса необычные темные образования, проступающие сквозь тающий лед.
Это открытие было сделано благодаря снимкам марсианского региона Australe Scopuli, полученным 2 апреля 2024 года с орбитального аппарата Mars Express. На фотографиях видны толстые слои льда с пылевыми включениями, окружающие темные участки ландшафта, покрытые характерными многоугольными узорами. Предполагается, что такие узоры формируются в результате длительных циклов замерзания и оттаивания льда, которые могут происходить на протяжении многих лет или даже столетий.
Особый интерес у ученых вызвали веерообразные отложения и струи, образовавшиеся вследствие выхода пара, который прорывается сквозь верхние слои тающего льда и поднимает темную пыль с поверхности Марса. Когда эта пыль оседает, она поглощает больше солнечного тепла, что ускоряет процесс таяния льда. По мнению специалистов ЕКА, дальнейшее изучение этих явлений позволит лучше понять климатическую историю Марса и возможные изменения в его атмосфере.
Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.
Лёд — вода в твёрдом агрегатном состоянии.
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