В Китае найдено загадочное захоронение возрастом в несколько тысяч лет

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологи в центральной китайской провинции Хэнань сделали сенсационное открытие, обнаружив гробницу эпохи неолита, возраст которой составляет около 5 тыс. лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Джошуа Доубек, CC BY-SA 3.0

Находка расположена в городе Юнчэн и, по предварительным данным, принадлежала правителю того времени. Однако, гробница подверглась намеренному осквернению сразу после захоронения — большая часть скелета исчезла, а многие ритуальные предметы были разрушены.

Среди артефактов, найденных в гробнице, более 350 предметов из керамики, кости и нефрита. Площадь захоронения составляет более 17 квадратных метров, что свидетельствует о значимости правителя, передает ТАСС.

Историки полагают, что на месте нынешней гробницы некогда находился крупный город, который можно сравнить с древними столицами. Это открытие подтверждает теорию о том, что в древности на территории Хэнань проходил активный культурный обмен между народами Восточной Азии.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.



По́хороны — совокупность обрядов и действий, представляющих собой определённый способ обращения с телом умершего человека.

