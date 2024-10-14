В Петре нашли скрытую гробницу с легендарным артефактом

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Недавно под знаменитой "Сокровищницей" Эль-Хазне в Петре (Иордания) археологи обнаружили скрытую гробницу, содержащую останки 12 человек и артефакт, напоминающий Святой Грааль.

Фото: Wikipedia by Dr._Colleen_Morgan, CC BY 2.0

Это открытие стало значительным вкладом в изучение набатейской цивилизации, которая процветала более 2000 лет назад. Найденные останки скелетов удивительно хорошо сохранились, что дает возможность глубже исследовать жизнь элиты этого древнего общества. Раскопки под руководством доктора Пирса Пола Крисмана в сотрудничестве с Джошем Гейтсом из Discovery открыли новые перспективы для исследований.

Ранее Петра изучалась уже более 200 лет, но, как показывает это открытие, она по-прежнему хранит много тайн. Найденная керамическая чаша, похожая на кинематографический Святой Грааль, вызвала огромный интерес среди археологов и энтузиастов.

Несмотря на завершение раскопок, дальнейшие исследования останков могут пролить свет на социальный статус, диету и здоровье людей, похороненных в этой гробнице, что поможет лучше понять набатейскую культуру.

Уточнения

Гробница — форма захоронения, при которой останки покойного хранятся внутри сооружения, а не под ним, как в случае надгробия.



Пе́тра (араб. البتراء‎ —аль-Батра́, др.-греч. Πέτρα) — древний город, столица Идумеи (Эдома), позже столица Набатейского царства.

