Необычное открытие: гробница гладиатора с неожиданным содержимым

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Археологи сделали необычное открытие в современной Турции, обнаружив гробницу римского гладиатора III века нашей эры. Однако вместо останков самого гладиатора, исследователи наткнулись на захоронение 12 неизвестных людей, датируемое V веком.

Фото: wikimedia by ASHISH24, CC BY 4.0

Гробница, которая изначально принадлежала гладиатору по имени Евфрат, позже была использована повторно.

Исследователи, работающие на холме Аясулук в Измире, когда-то бывшем частью древнего города Эфес, проводили раскопки при поддержке Министерства культуры и туризма Турции. Первоначальные надписи на гробнице указывали на то, что она принадлежала гладиатору Евфрату, однако спустя два столетия гробницу использовали для коллективного захоронения.

Доцент кафедры истории искусств Университета Хатай Мустафа Кемаль Синан Мимараоглу объяснил, что внутри гробницы было найдено три сооружения, напоминающие гробницы, с телами 12 человек. Эти тела, скорее всего, принадлежали представителям высших слоёв общества или духовенству, так как подобные захоронения в церкви были редкостью для обычных людей.

Наряду с этим уникальным открытием археологи также обнаружили христианские кресты, выгравированные на крышке и стенах гробницы. Некоторые из этих крестов датируются VIII веком. Исследования показали, что гробница, возведённая для гладиатора, позже стала частью погребений внутри раннехристианской церкви.

Команда также наткнулась на древний водовод, дренажную систему и мозаики, что свидетельствует о значимости этого места на протяжении веков. Археологи считают, что раскопки могут содержать артефакты, датируемые ещё вторым тысячелетием до нашей эры, включая керамику бронзового века.

Находки также связаны с периодом правления римского императора Юстиниана I. По словам Мимараоглу, раскопки выявили остатки мраморного пола, датируемого V-VI веками, что совпадает с эпохой Юстиниана.

К сожалению, останки самого гладиатора, похоже, были утеряны для истории. Однако это открытие проливает свет на изменения в архитектуре и захоронениях того времени.

Уточнения

Гладиа́тор (лат. gladiator - "мечник", от gladius - "меч", "гладиус") — боец в Древнем Риме, который сражался с подобными себе или дикими животными на забаву публике на специальных аренах за право быть освобожденным от рабства.

