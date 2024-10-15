Как изменение климата усиливает лесные пожары по всей стране

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Лесные пожары становятся всё более разрушительными по всей территории США, как это было в 2024 году. В начале октября пожарные отчаянно боролись с огнём в разных штатах — от Калифорнии до Северной Дакоты. Огонь охватывал тысячи акров, угрожая домам и населенным пунктам.

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Исследования показывают, что лесные пожары стали в четыре раза масштабнее и происходят в три раза чаще, чем в 1980-х и 1990-х годах. Некоторые из них охватывают сотни тысяч акров. Удары молний часто становятся причиной пожаров, однако большинство пожаров, угрожающих населённым пунктам, возникают из-за человеческой деятельности.

Металл, волочащийся по земле, искры от косилок и машин, линии электропередач, соприкасающиеся с деревьями — всё это может привести к возгоранию. Например, крупнейший пожар в Калифорнии в 2024 году вспыхнул после того, как мужчина столкнул горящую машину в овраг недалеко от Чико. Огонь уничтожил более 700 домов.

Хотя общее число пожаров в 2024 году не было исключительным, выгоревшая площадь значительно превысила средний показатель за последнее десятилетие. Это привело к переселению тысяч людей, уничтожению имущества и истощению ресурсов для борьбы с огнем.

Но почему же эти пожары стали настолько разрушительными и их трудно контролировать? Всё дело в сочетании изменяющегося климата, неудачного управления землёй в прошлом и человеческой деятельности, которые изменили характер пожаров и повысили риск их возникновения.

Что делает лесные пожары 2024 года такими опасными

Для возникновения лесного пожара необходимы три главных условия: подходящая погода, сухое топливо и источник возгорания. Все эти факторы за последние десятилетия претерпели изменения.

Климатические изменения

Жаркие температуры высушивают растительность, превращая её в лёгкое топливо. Из-за засухи и стремительного роста ночных температур пожары могут продолжаться без остановки. С 1984 года засуха, вызванная изменением климата, удвоила число пожаров на Западе США.

Топливо

Огонь — это естественный элемент, который формировал экосистемы тысячелетиями. Однако столетие борьбы с огнем привело к накоплению горючих материалов в лесах, что повышает риск более интенсивных пожаров. Кроме того, в результате человеческой деятельности вблизи лесов появляются новые источники топлива, такие как здания и транспортные средства.

Возгорание

Молния может стать причиной пожара, но всё чаще огонь возникает из-за человека. Оставленные без присмотра костры, поджоги, искры от машин и линий электропередач — более 84% пожаров, затрагивающих населённые пункты, происходят по вине человека.

Катастрофическая жара и пожароопасный сезон 2024 года

Лето 2024 года принесло рекордную жару, которая высушила растительность и сделала её идеальным топливом. Южная Калифорния особенно пострадала от так называемой "хлыстовой погоды" — чередования влажных зим и палящей летней жары, что способствовало возникновению ряда крупных пожаров.

Некоторые из этих пожаров, вызванные человеком, вызвали разрушения огромного масштаба. Эти катастрофические пожары не только уничтожили тысячи домов, но и выпустили в атмосферу большое количество углерода, что усугубляет изменения климата и создаёт условия для ещё более экстремальных сезонов в будущем.

Уточнения

Пожа́р — неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

