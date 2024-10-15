Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чеснок против акне: народный рецепт или опасный эксперимент
Помогает ли грейпфрут похудеть: доктор Агапкин раскрыл правду о диетическом фрукте
Порода собак акита-ину: удивительные факты и особенности характера
Чем утеплить грядки до наступления зимы
Два рецепта вкуснейших смузи: отличный перекус перед тренировкой
Учёные нашли способ быстро определить алкогольную зависимость
"Новые неандертальцы": почему штрафы не останавливают вандалов на Алтае
Иосиф Пригожин высмеял певицу Нюшу: Вы на время или на будущее?
Китай резко нарастил закупки угля из-за падения мировых цен

Как изменение климата усиливает лесные пожары по всей стране

4:03
Наука

Лесные пожары становятся всё более разрушительными по всей территории США, как это было в 2024 году. В начале октября пожарные отчаянно боролись с огнём в разных штатах — от Калифорнии до Северной Дакоты. Огонь охватывал тысячи акров, угрожая домам и населенным пунктам.

Как изменение климата усиливает лесные пожары по всей стране
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Исследования показывают, что лесные пожары стали в четыре раза масштабнее и происходят в три раза чаще, чем в 1980-х и 1990-х годах. Некоторые из них охватывают сотни тысяч акров. Удары молний часто становятся причиной пожаров, однако большинство пожаров, угрожающих населённым пунктам, возникают из-за человеческой деятельности.

Металл, волочащийся по земле, искры от косилок и машин, линии электропередач, соприкасающиеся с деревьями — всё это может привести к возгоранию. Например, крупнейший пожар в Калифорнии в 2024 году вспыхнул после того, как мужчина столкнул горящую машину в овраг недалеко от Чико. Огонь уничтожил более 700 домов.

Хотя общее число пожаров в 2024 году не было исключительным, выгоревшая площадь значительно превысила средний показатель за последнее десятилетие. Это привело к переселению тысяч людей, уничтожению имущества и истощению ресурсов для борьбы с огнем.

Но почему же эти пожары стали настолько разрушительными и их трудно контролировать? Всё дело в сочетании изменяющегося климата, неудачного управления землёй в прошлом и человеческой деятельности, которые изменили характер пожаров и повысили риск их возникновения.

Что делает лесные пожары 2024 года такими опасными

Для возникновения лесного пожара необходимы три главных условия: подходящая погода, сухое топливо и источник возгорания. Все эти факторы за последние десятилетия претерпели изменения.

Климатические изменения

Жаркие температуры высушивают растительность, превращая её в лёгкое топливо. Из-за засухи и стремительного роста ночных температур пожары могут продолжаться без остановки. С 1984 года засуха, вызванная изменением климата, удвоила число пожаров на Западе США.

Топливо

Огонь — это естественный элемент, который формировал экосистемы тысячелетиями. Однако столетие борьбы с огнем привело к накоплению горючих материалов в лесах, что повышает риск более интенсивных пожаров. Кроме того, в результате человеческой деятельности вблизи лесов появляются новые источники топлива, такие как здания и транспортные средства.

Возгорание

Молния может стать причиной пожара, но всё чаще огонь возникает из-за человека. Оставленные без присмотра костры, поджоги, искры от машин и линий электропередач — более 84% пожаров, затрагивающих населённые пункты, происходят по вине человека.

Катастрофическая жара и пожароопасный сезон 2024 года

Лето 2024 года принесло рекордную жару, которая высушила растительность и сделала её идеальным топливом. Южная Калифорния особенно пострадала от так называемой "хлыстовой погоды" — чередования влажных зим и палящей летней жары, что способствовало возникновению ряда крупных пожаров.

Некоторые из этих пожаров, вызванные человеком, вызвали разрушения огромного масштаба. Эти катастрофические пожары не только уничтожили тысячи домов, но и выпустили в атмосферу большое количество углерода, что усугубляет изменения климата и создаёт условия для ещё более экстремальных сезонов в будущем.

Уточнения

Пожа́р — неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как часто можно есть солёную сельдь: советы экспертов
Еда и рецепты
Как часто можно есть солёную сельдь: советы экспертов Аудио 
Удары Искандерами по портам Одессы стали почти ежедневными. К чему готовиться?
Военные новости
Удары Искандерами по портам Одессы стали почти ежедневными. К чему готовиться? Видео 
Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин
Авто
Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин Аудио 
Популярное
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT

Россия внесла в БРИКС предложение о новой платёжной системе. "Мост БРИКС" будет лучше SWIFT и заменит его, как интернет заменил факсимильный аппарат.

Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
Сводка с фронта: в Николаеве в отеле уничтожены спецы по БЭКам, в ВСУ отдан приказ — расстреливать отступающих Дмитрий Плотников Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер Израиль гарантированно собрался стрелять по Ирану, но не определился с конкретными целями Юрий Бочаров
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения
Отдых без изнуряющей жары: в каком зимнем месяце лучше всего ехать в Египет
Отдых без изнуряющей жары: в каком зимнем месяце лучше всего ехать в Египет
Последние материалы
Иосиф Пригожин высмеял певицу Нюшу: Вы на время или на будущее?
"Новые неандертальцы": почему штрафы не останавливают вандалов на Алтае
Китай резко нарастил закупки угля из-за падения мировых цен
Консервированные овощи и их влияние на артериальное давление: предупреждение врача
Хотите уединения? Создайте живую изгородь в саду
Как диета и алкоголь влияют на выпадение волос: советы трихолога
Гормональный и естественный голод: в чем разница и как управлять аппетитом
Infiniti отзывает внедорожники QX80 из-за проблем с камерой заднего вида
Алкоголь и стресс — главные причины появления икоты, рассказала врач
Ужас кариеса: это может привести к инфаркту и болезни печени
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.