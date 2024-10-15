Ужас кариеса: это может привести к инфаркту и болезни печени

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Кариес — это не просто проблема зубов, но и реальная угроза для всего организма. Ученые Манипальского колледжа стоматологии установили, что он может спровоцировать серьезные заболевания сердца и печени.

Фото: unsplash.com by Lesly B. Juarez, PDM

Исследования, опубликованные в научной статье BDJ Open, показали, что бактерии, находящиеся в поврежденных зубах, через кровоток проникают в другие органы. Этот процесс вызывает системное воспаление, что в свою очередь ухудшает состояние сосудов и увеличивает риск инфаркта.

Интересно, что даже простое полоскание рта сладкой водой способно запустить эти негативные процессы, не обязательно проглатывать жидкость. Это открытие подчеркивает, насколько важно следить за состоянием полости рта.

Проблемы с зубами также связаны с повышенным риском развития болезней десен, таких как гингивит и пародонтоз. А высокое потребление сахара может не только повлиять на десны, но и нарушить работу кишечника, делая организм уязвимым перед инфекциями.

Кроме того, неправильное питание и злоупотребление сладостями способствуют развитию системного воспаления, что может привести к неалкогольной жировой болезни печени — серьезному заболеванию, которое требует длительного лечения.

Уточнения

Ка́риес (лат caries "гниение") — сложный, медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов.

