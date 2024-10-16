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Новый шаг к разгадке происхождения жизни: исследование показало, как молекулы обрели стабильность

1:37
Наука

Ученые из Германии сделали важное открытие, которое может помочь объяснить, как простые молекулы, существовавшие на ранней Земле, стали строительными блоками для сложных структур, таких как РНК. Исследование, опубликованное в журнале Nature Chemistry, предлагает новый взгляд на процесс стабилизации молекул, который мог бы сыграть ключевую роль в зарождении жизни.

Новый шаг к разгадке происхождения жизни: исследование показало, как молекулы обрели стабильность
Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, PDM

В ходе экспериментов исследователи воссоздали условия древней Земли, используя синтетические химические компоненты, подобные РНК. Эти компоненты могли соединяться в цепочки и распадаться, но их стабильность оставалась низкой. Введение коротких цепей предварительно сформированной ДНК, действующих как "шаблоны", помогло создать более стабильные молекулы.

Это позволило более сложным структурам существовать дольше, что, в свою очередь, могло способствовать процессу естественного отбора на молекулярном уровне.

Исследование также показало, что такие двуцепочечные структуры могут активировать каталитические свойства РНК, что приближает нас к пониманию того, как жизнь могла развиваться на ранней Земле. Ученые планируют продолжить исследования, чтобы изучить, как такие шаблоны могли появиться естественным путем, и как РНК могла реплицировать свои собственные цепи.

Это открытие подчеркивает важность современных лабораторных методов, которые позволяют моделировать процессы, происходившие миллиарды лет назад, и ускорять их, помогая понять происхождение жизни.

Уточнения

Моле́кула (новолат. molecula, уменьшительное от лат. moles — масса) — электрически нейтральная частица, образованная из двух или более связанных атомов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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