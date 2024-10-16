Новый шаг к разгадке происхождения жизни: исследование показало, как молекулы обрели стабильность

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Германии сделали важное открытие, которое может помочь объяснить, как простые молекулы, существовавшие на ранней Земле, стали строительными блоками для сложных структур, таких как РНК. Исследование, опубликованное в журнале Nature Chemistry, предлагает новый взгляд на процесс стабилизации молекул, который мог бы сыграть ключевую роль в зарождении жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, PDM

В ходе экспериментов исследователи воссоздали условия древней Земли, используя синтетические химические компоненты, подобные РНК. Эти компоненты могли соединяться в цепочки и распадаться, но их стабильность оставалась низкой. Введение коротких цепей предварительно сформированной ДНК, действующих как "шаблоны", помогло создать более стабильные молекулы.

Это позволило более сложным структурам существовать дольше, что, в свою очередь, могло способствовать процессу естественного отбора на молекулярном уровне.

Исследование также показало, что такие двуцепочечные структуры могут активировать каталитические свойства РНК, что приближает нас к пониманию того, как жизнь могла развиваться на ранней Земле. Ученые планируют продолжить исследования, чтобы изучить, как такие шаблоны могли появиться естественным путем, и как РНК могла реплицировать свои собственные цепи.

Это открытие подчеркивает важность современных лабораторных методов, которые позволяют моделировать процессы, происходившие миллиарды лет назад, и ускорять их, помогая понять происхождение жизни.

Уточнения

Моле́кула (новолат. molecula, уменьшительное от лат. moles — масса) — электрически нейтральная частица, образованная из двух или более связанных атомов.

