Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Декоративные кустарники: какие выбрать для максимального эффекта
Как вернуть густоту волос: эффективные массажи для роста
Инфляция выходит из-под контроля: прогнозы ЦБ РФ не сбываются
Спортивный туризм: виды и направления
Прорыв в беспроводных сетях: скорость передачи данных в 9000 раз быстрее 5G
Диетолог предупредила о негативных последствиях кефирной диеты
Тайра Бэнкс триумфально вернулась на подиум спустя 19 лет
Папоротники — главный тренд сада: что выбрать и как ухаживать за ними
В Карелии около школы заметили волка

Удивительные бактерии: как одноклеточные существа предвидят сезонные изменения

1:23
Наука

Недавно опубликованное в журнале Science исследование показало, что даже бактерии могут предвидеть изменения сезонных условий и готовиться к ним. Цианобактерии, которые живут всего несколько часов, способны реагировать на изменения длины дня, активируя сезонные гены для повышения своей выживаемости в холодное время года.

Удивительные бактерии: как одноклеточные существа предвидят сезонные изменения
Фото: commons.wikimedia.org by Микрорао, CC BY-SA 4.0

Эти гены регулируют состав клеточных мембран, чтобы защитить бактерии от низких температур.

Учёные из Центра Джона Иннеса в Норвиче, Англия, провели лабораторные эксперименты, в ходе которых бактерии, заранее подвергнутые коротким световым дням, подготовились к наступлению зимы и выживали в холоде в три раза лучше, чем те, которые были в летних условиях.

Механизм этой сезонной адаптации связан с циркадными часами бактерий — внутренними биологическими часами, которые координируют их активность в соответствии с циклами день-ночь. Исследователи предполагают, что фотопериодизм, способность реагировать на длину дня, мог возникнуть на ранних этапах эволюции жизни и предшествовал суточным ритмам.

Это открытие расширяет наше понимание того, как даже простейшие организмы могут адаптироваться к изменению сезонов, что может оказаться более фундаментальной особенностью жизни, чем ранее предполагалось.

Уточнения

Долгота дня — промежуток времени между восходом солнца и его заходом, в течение которого хотя бы часть солнечного диска находится над горизонтом. 

Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον — «палочка») — домен прокариотических микроорганизмов. Бактерии обычно достигают нескольких микрометров в длину, их клетки могут иметь разнообразную форму.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах
Туризм
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах Аудио 
Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Садоводство, цветоводство
Простой способ, как удобрить и омолодить герань Аудио 
Как часто можно есть солёную сельдь: советы экспертов
Еда и рецепты
Как часто можно есть солёную сельдь: советы экспертов Аудио 
Популярное
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова

Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.

Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
В Петре нашли скрытую гробницу с легендарным артефактом
Почему Suzuki Ertiga — лучший выбор для семи пассажиров
Тайные пункты плана Зеленского: это ракетно-диверсионный ультиматум Олег Володин Гвардейский экипаж — гордость русского флота Сергей Лебедев НАТО создаёт новую структуру для помощи Украине. Но почему в курортном Висбадене? Андрей Николаев
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Сводка с фронта: в Николаеве в отеле уничтожены спецы по БЭКам, в ВСУ отдан приказ — расстреливать отступающих
Лечо на каждый день: его можно есть сразу после приготовления
Лечо на каждый день: его можно есть сразу после приготовления
Последние материалы
Инфляция выходит из-под контроля: прогнозы ЦБ РФ не сбываются
Спортивный туризм: виды и направления
Прорыв в беспроводных сетях: скорость передачи данных в 9000 раз быстрее 5G
Диетолог предупредила о негативных последствиях кефирной диеты
Тайра Бэнкс триумфально вернулась на подиум спустя 19 лет
Папоротники — главный тренд сада: что выбрать и как ухаживать за ними
В Карелии около школы заметили волка
Винегрет без долгой варки: рецепт на сковороде от Натальи Калниной
Госавтоинспекция предупреждает: как снизить риск аварий в холодное время года
Сати Казанова показала своих отца и маму: методы воспитания были суровыми
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.