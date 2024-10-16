За пределами Солнечной системы обнаружены испарения огненной вулканической луны

1:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы обнаружили новые доказательства существования экзолуны, буквально кишащей вулканами, вокруг экзопланеты WASP-49b, которая вращается вокруг желтого карлика WASP-49 на расстоянии 635 световых лет от Земли. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Фото: flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, CC BY 2.0

Исследователи обнаружили гигантское облако натрия, которое, вероятно, связано с вулканической активностью на луне, а не на самой экзопланете, которая является газовым гигантом и не имеет вулканов. Важным доказательством этого является тот факт, что натриевое облако не синхронизировано с орбитой экзопланеты и движется в противоположном направлении, что астрономы связывают с наличием каменистой вулканической луны, аналогичной спутнику Юпитера Ио, но более активной.

Команда ученых во главе с астрофизиком Апурвой Озой из Калифорнийского технологического института использовала данные с Очень Большого Телескопа Европейской Южной Обсерватории, наблюдая за системой в течение четырех ночей. Они подтвердили, что натриевое облако появляется и исчезает нерегулярно, что указывает на постоянное и непрерывное производство натрия, что характерно для вулканической активности.

Моделирование показало, что наблюдаемое облако натрия наиболее точно соответствует экзолуне, вращающейся вокруг WASP-49b каждые восемь часов. Как и в случае с Ио, экзолуна, вероятно, подвергается сильным гравитационным силам со стороны своей планеты, что вызывает активный вулканизм. Также предполагается, что орбита луны постепенно разрушается, что может привести к её падению на экзопланету.

Уточнения

Со́лнечная систе́ма — планетная система, включающая в себя центральную звезду Солнце и все естественные космические объекты на гелиоцентрических орбитах.

