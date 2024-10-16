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Учёные нашли способ радикально сократить энергопотребление ИИ

1:15
Наука

Инженеры компании BitEnergy AI разработали инновационный алгоритм, способный сократить потребление энергии приложениями искусственного интеллекта (ИИ) на 95%. Эта разработка является ответом на растущие потребности в энергии, вызванные массовым распространением ИИ-технологий. Например, популярная модель ChatGPT ежедневно потребляет около 564 МВт/ч — этого достаточно для обеспечения энергией 18 тысяч домов.

Учёные нашли способ радикально сократить энергопотребление ИИ
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Разработка команды BitEnergy AI основывается на новом методе под названием "умножение линейной сложности" (Linear-Complexity Multiplication). Этот метод заменяет вычисления с использованием умножения с плавающей запятой на целочисленное сложение, что значительно снижает нагрузку на процессоры. При этом разработчики утверждают, что производительность ИИ-приложений остаётся на высоком уровне.

Однако этот метод несовместим с текущими типами оборудования, используемого для работы ИИ, поэтому команда BitEnergy AI уже создала и протестировала специализированные устройства для поддержки своей технологии.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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