Рекордно вращающаяся галактика бросает вызов теориям космической эволюции

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы сделали удивительное открытие — они обнаружили самую раннюю и далекую сильно вращающуюся галактику, которая противоречит теоретическим представлениям о космической эволюции. Эта галактика, названная REBELS-25, видна такой, какой она была всего через 700 миллионов лет после Большого взрыва, и вместо того чтобы быть хаотичной и комковатой, как ожидали ученые, она показала признаки организованной структуры с намеками на спиральные рукава, что обычно характерно для более поздних, высокоразвитых галактик.

Фото: commons.wikimedia.org by Ngc1535, CC BY-SA 4.0

REBELS-25 была обнаружена с помощью Большой Атакамской миллиметровой/субмиллиметровой антенной решетки (ALMA), сети из 66 радиотелескопов в пустыне Атакама в Чили. Современные галактики, такие как Млечный Путь, развивались в течение миллиардов лет через столкновения и слияния, но открытие галактики, похожей на наш Млечный Путь, на столь раннем этапе ставит под сомнение наше понимание скорости эволюции галактик.

Ожидалось, что ранние галактики будут маленькими и беспорядочными, однако REBELS-25 нарушает эти ожидания.

Новое исследование подтвердило, что газ в галактике движется как к Земле, так и от неё, что демонстрирует явление сдвига к синему и красному концам спектра. Эти результаты делают REBELS-25 самой ранней из наблюдавшихся сильно вращающихся галактик, и дальнейшие исследования могут подтвердить наличие у неё спиральных рукавов, что установило бы новый рекорд.

Уточнения

Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας «Млечный Путь» от др.-греч. γάλα, γάλακτος «молоко») — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет.

