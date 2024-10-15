Жизнь на Земле: ученые обнаружили, откуда поступили ключевые элементы

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Химики из Imperial College London предложили новый подход к пониманию происхождения жизненно важных компонентов, которые могли сыграть ключевую роль в появлении жизни на Земле. В результате анализа изотопных аномалий цинка в метеоритах, ученые смогли определить, откуда в Солнечной системе поступили летучие вещества, необходимые для зарождения жизни, сообщает журнал Science Advances.

Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration

Летучие вещества — это компоненты, которые способны конденсироваться при относительно низких температурах, ниже 1100 кельвинов. К таким веществам относятся шесть основных элементов, присутствующих в воде и живых организмах, и они играют важную роль в поддержании жизни. Ранее ученые считали, что эти элементы попали на Землю вместе с метеоритами класса углистых хондритов, но точная доля участия разных типов метеоритов в этом процессе оставалась загадкой.

Исследователи Imperial College London решили разгадать эту тайну, проанализировав изотопный состав цинка в метеоритах, происходящих от различных планетезималей — древних космических тел, сформировавшихся в ранней Солнечной системе и ставших строительными блоками для нашей планеты.

Оказалось, что только 10% цинка на Земле происходит от расплавленных планетезималей, хотя они составляют около 70% массы Земли. Основная часть цинка и летучих элементов поступила из более примитивного материала, который не подвергался плавлению. Это открытие расширяет наши знания о происхождении летучих элементов, важных для формирования жизни.

Данные исследования не только помогают пролить свет на ранние этапы формирования Земли, но также предлагают новые способы поиска жизни на других планетах. Способность отслеживать химическую эволюцию элементов открывает перспективы для оценки обитаемости других миров как в нашей Солнечной системе, так и за ее пределами.