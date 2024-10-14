Астроном Вибе усомнился, что на Земле поймали сигнал от разумной инопланетной цивилизации

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Режиссёр-документалист Саймон Холланд анонсировал публикацию доказательств существования разумной внеземной цивилизации. Российский астроном Дмитрий Вибе усомнился в его заявлении.

Фото: fenrisulv.elfwood.com by Per Johansson, PDM

По словам эксперта, режиссёр не сообщил, кто именно получил сигнал.

"Во-первых, об этом заявляет режиссёр, сигнал получен в 2019 году, кто-то его поймал, анализировал, но не эти люди. Он говорит, что "Мы" обнаружили пятичасовой набор радиоимпульсов инопланетного характера, кто эти "Мы" он не сообщил. Публикацию доказательств он пообещал сделать через месяц и команда, по его словам, ищет подробности. То есть подробности они ещё не нашли", — объяснил Дмитрий Вибе.

При этом он напомнил, что сигналы иногда приходят из космоса. Однако это не означает, что они исходят от инопланетных цивилизаций, пишет Общественная Служба Новостей.

Кроме того, Дмитрий Вибе напомнил об одном из наиболее популярных сигналов нашего времени — "ОГО". Его зарегистрировали 15 августа 1977 года. По словам специалиста, с того момента подобного мощного сигнала больше не фиксировали.

Уточнения

Внеземны́е цивилиза́ции — гипотетические цивилизации, возникшие и развивающиеся (развивавшиеся) за пределами Земли.

