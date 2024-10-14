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Климатические коллизии погубили империю в Тихом океане

4:26
Наука

Погруженные в океанские воды руины монументальных зданий Нан-Мадола свидетельствуют о падении некогда могущественной империи на тихоокеанском острове Понпеи. Археологи выяснили, когда и почему пала империя Южного моря.

Климатические коллизии погубили империю в Тихом океане
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nan_Madol_megalithic_site,_Pohnpei_(Federated_States_of_Micronesia)_10.jpg by Patrick Nunn

Империя династии Сауделеров затонула из-за повышения уровня моря. Постоянные наводнения и все более сложная защита побережья в конечном итоге привели к тому, что прибрежный город был покинут. Подобная участь может постичь многих сегодняшних островитян перед лицом изменения климата, сообщает PNAS Nexus.

На принадлежащем Микронезии тихоокеанском острове Понпеи когда-то существовал монументальный комплекс, построенный из каменных скал и ископаемых коралловых обломков — Нан-Мадол (Nan Madol). Прибрежное сооружение было административным, культурным и религиозным центром так называемой династии Сауделеры (Mwehin Sau Deleur), правившей островом. Город состоит из более сотни соединенных между собой островков, окруженных массивными дамбами и стенами.

Команда под руководством Чуан-Чоу Шена (Chuan-Chou Shen) из Национального Тайваньского университета в Тайбэе реконструировала, как выглядел Нан-Мадол, когда он был построен и что с ним случилось. Для этого они взяли на месте 167 образцов кусков кораллов, использованных при строительстве, и 18 образцов древесного угля и определили их возраст с помощью изотопного анализа.

Для реконструкции прежнего климата в регионе были смоделировано глобальное климатическое явление, возникающее в результате колебаний ветров и температуры поверхности моря над тропической частью Тихого океана, El-Niño-Southern-Oscillation (ENSO), которое вызывает периодически меняющиеся климатические явления Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Последнее может временно вызвать повышение уровня моря на региональном уровне до 30 см. Последующая эрозия и оседание острова могут привести к постоянному повышению уровня воды.

Анализ показал, что монументальный комплекс Нан-Мадол строился в два этапа. Первый длился с начала X до начала XII века, второй — с конца XII до начала XV века. Это означает, что комплекс на несколько столетий старше, чем предполагалось ранее. Климатические модели также показали, что остров Понпеи затонул, а уровень моря значительно поднялся за это время.

В то время как уровень воды вокруг острова Понпеи был на 126 сантиметров ниже, чем сегодня, примерно в 800 году, уровень моря был всего на 90 сантиметров ниже, чем сегодня, в 1180 году и всего на 70 сантиметров ниже в 1380 году. Во время строительства и использования Нан-Мадола уровень моря поднялся примерно на полметра. Это привело к усилению наводнений.

В результате, по оценкам исследователей, некоторые каналы сооружения были заполнены морской водой на глубину 70 сантиметров при средней высоте паводка. Дамбы на этом месте, вероятно, неоднократно разрушались наводнениями и волнами, и их необходимо было отремонтировать или заменить.

"Устойчивый подъём уровня моря на втором этапе потребовал всё более масштабных и частых защитных мер, что, вероятно, привело к увеличению строительства дамб", — заявили исследователи.

Шен и его коллеги приходят к выводу, что первый этап строительства свидетельствует о возвышении династии Сауделеров. Однако конец второго этапа строительства в XV веке ознаменовал конец династии, вызванный вызванным климатом повышением уровня моря и последствиями наводнений. В то время жителям Понпеи все чаще приходилось защищать свои побережья и поселения и прилагать к этому все больше усилий — пока они, наконец, не сдались.

Исследователи опасаются, что подобная судьба может также коснуться людей, которые сейчас живут в прибрежных районах на островах по всему миру в результате изменения климата.

фото: Patrick Nunn 

Уточнения

Нан-Мадо́л (на яз. понапе Nan Madol, букв. «место промежуточных пространств, промежутки») — небольшой архипелаг к юго-востоку от острова Понпеи в Тихом океане, состоящий из более чем сотни искусственных островков из базальтовых монолитов и коралловых блоков, связанных системой каналов.

Понпе́и (англ  Pohnpei) — один из четырёх штатов в Федеративных Штатах Микронезии. До 1984 года штат назывался Понапе

 
 Сауделеры (понп. Mwehin Sau Deleur) — первая династия, объединившая население острова Понпеи, правившая примерно с 1100 по 1628 год.

Эль-Ни́ньо (исп. El Niño — «малыш, мальчик»), или Южная осцилляция (исп. El Niño-Oscilación del Sur) — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат.

Ла-Нинья (исп. La Niña) — океаническое и атмосферное явление, которое является более холодным аналогом Эль-Ниньо, как часть более широкой климатической картины Эль-Ниньо — Южное колебание (ЭНЮК). Название Ла-Нинья на испанском языке означает «девочка» (по аналогии с El Niño — «мальчик»).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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