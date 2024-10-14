Генуэзец Христофор Колумб обернулся испанским евреем

Всю свою жизнь знаменитый мореплаватель Христофор Колумб скрывал свое происхождение, утверждая, что родился в Генуе. Анализ ДНК костей Колумба, его сына Эрнандо и брата Диего показал: они происходят от евреев-сефардов из района Валенсии.
Открытие Америки Христофором Колумбом датируется 1492-м годом, но дата рождения самого "открывателя" скрыта во мраке времен. По одним сведениям он появился на свет летом или осенью 1451 года. Ещё более покрыто мраком неизвестности место его рождения. В завещании он написал: Siendo yo nacido en Genoba — "Я родился в Генуе".
Исследовательский проект, над которым команда под руководством Хосе Антонио Лоренте (Jose Antonio Lorente) из университета Гранады работала порядка двух десятков лет прошла в поисках в различных испанских, итальянских и французских городах возможных потомков родственников Колумба с такими фамилиями, как Коломбо, Колон или Коломб (Colombo, Colon oder Colomb).
Затем исследователи сравнили полученную ДНК с генетическими образцами костей брата Колумба Диего и его сына Эрнандо, которые были похоронены в Севильском кафедральном соборе.
Лоренте и его команда также взяли образцы ДНК из костей Христофора Колумба, которые после нескольких перезахоронений также находятся в Севильском соборе.
В 1506 году Колумб скончался в испанском Вальядолиде, но по его желанию останки были перевезены в Эспаньолу на Карибах и похоронены там. В 1795 году их временно перевезли на Кубу, а затем возвратили в Севилью в 1889 году.
"У нас есть только часть ДНК Христофора Колумба, но его достаточно для исследования", — сообщил Лоренте в документальном фильме, который демонстрировали в минувшую субботу на национальном телеканале RTVE испанского телевидения.
Согласно анализу ДНК Колумба и его сына становится ясно, что они не были итальянцами и выходцами из Генуи. Сравнение ДНК указало на сильное сходство с генетическим составом евреев-сефардов из окрестностей испанской Валенсии.
"Мы обнаружили особенности как в Y-хромосоме, так и в митохондриальной ДНК Эрнандо, которые указывают на еврейское происхождение", — констатировал Лоренте.
Еврейско-испанское происхождение Колумба может служить объяснением, почему мореплаватель всю жизнь держал свое происхождение в тайне, хотя еврейское население в Испании мусульмане долгое время не трогали, ситуация изменилась после "Реконкисты" — отвоевания Испании от мавров христианско-католическими королями.
В 1492 году испанская королевская чета Фердинанд и Изабелла приказала примерно 300 тысячам проживавших в Испании евреев, либо принять христианство, либо покинуть страну.
Предположительно, родители Христофора Колумба также покинули Испанию, возможно, вскоре после его рождения.
Сефа́рды (сефа́рдские евре́и, ивр. סְפָרַדִּים, сфаради́м, сеф. Sefaradim, sefaradis, от топонима סְפָרַד, Сфарад, отождествляемого с Испанией) — субэтническая группа евреев, сформировавшаяся на Пиренейском полуострове из потоков миграции иудеев внутри Римской империи, а затем внутри Халифата.
Ге́нуя (итал. Genova [ˈdʒɛːnova], лиг. Zena [ˈzeːna], лат. Genua, Ianua) — город на севере Италии.
Севильский собор (исп. Catedral de Sevilla) или собор Санта-Мария-де-ла-Седе (Catedral de Santa María de la Sede) — католический храм в городе Севилья (Андалусия, Испания), кафедральный собор архиепархии Севильи.
Реконки́ста (исп. и порт. Reconquista — отвоёвывание) или Иберийские крестовые походы — длительный процесс отвоёвывания пиренейскими христианами — в основном испанцами и португальцами — земель на Пиренейском полуострове, занятых маврскими эмиратами.
RGM-84L-4 Harpoon Block II — это усовершенствованная версия противокорабельной крылатой ракеты "Гарпун", разработанная компанией Boeing.