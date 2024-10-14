Генуэзец Христофор Колумб обернулся испанским евреем

Всю свою жизнь знаменитый мореплаватель Христофор Колумб скрывал свое происхождение, утверждая, что родился в Генуе. Анализ ДНК костей Колумба, его сына Эрнандо и брата Диего показал: они происходят от евреев-сефардов из района Валенсии.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Barselona019.JPG by Laslovarga

Открытие Америки Христофором Колумбом датируется 1492-м годом, но дата рождения самого "открывателя" скрыта во мраке времен. По одним сведениям он появился на свет летом или осенью 1451 года. Ещё более покрыто мраком неизвестности место его рождения. В завещании он написал: Siendo yo nacido en Genoba — "Я родился в Генуе".

Исследовательский проект, над которым команда под руководством Хосе Антонио Лоренте (Jose Antonio Lorente) из университета Гранады работала порядка двух десятков лет прошла в поисках в различных испанских, итальянских и французских городах возможных потомков родственников Колумба с такими фамилиями, как Коломбо, Колон или Коломб (Colombo, Colon oder Colomb).

Затем исследователи сравнили полученную ДНК с генетическими образцами костей брата Колумба Диего и его сына Эрнандо, которые были похоронены в Севильском кафедральном соборе.

Лоренте и его команда также взяли образцы ДНК из костей Христофора Колумба, которые после нескольких перезахоронений также находятся в Севильском соборе.

В 1506 году Колумб скончался в испанском Вальядолиде, но по его желанию останки были перевезены в Эспаньолу на Карибах и похоронены там. В 1795 году их временно перевезли на Кубу, а затем возвратили в Севилью в 1889 году.

"У нас есть только часть ДНК Христофора Колумба, но его достаточно для исследования", — сообщил Лоренте в документальном фильме, который демонстрировали в минувшую субботу на национальном телеканале RTVE испанского телевидения.

Согласно анализу ДНК Колумба и его сына становится ясно, что они не были итальянцами и выходцами из Генуи. Сравнение ДНК указало на сильное сходство с генетическим составом евреев-сефардов из окрестностей испанской Валенсии.

"Мы обнаружили особенности как в Y-хромосоме, так и в митохондриальной ДНК Эрнандо, которые указывают на еврейское происхождение", — констатировал Лоренте.

Еврейско-испанское происхождение Колумба может служить объяснением, почему мореплаватель всю жизнь держал свое происхождение в тайне, хотя еврейское население в Испании мусульмане долгое время не трогали, ситуация изменилась после "Реконкисты" — отвоевания Испании от мавров христианско-католическими королями.

В 1492 году испанская королевская чета Фердинанд и Изабелла приказала примерно 300 тысячам проживавших в Испании евреев, либо принять христианство, либо покинуть страну.

Предположительно, родители Христофора Колумба также покинули Испанию, возможно, вскоре после его рождения.

Уточнения

Сефа́рды (сефа́рдские евре́и, ивр. סְפָרַדִּים‎, сфаради́м, сеф. Sefaradim, sefaradis, от топонима סְפָרַד‎, Сфарад, отождествляемого с Испанией) — субэтническая группа евреев, сформировавшаяся на Пиренейском полуострове из потоков миграции иудеев внутри Римской империи, а затем внутри Халифата.



Ге́нуя (итал. Genova [ˈdʒɛːnova], лиг. Zena [ˈzeːna], лат. Genua, Ianua) — город на севере Италии.



Севильский собор (исп. Catedral de Sevilla) или собор Санта-Мария-де-ла-Седе (Catedral de Santa María de la Sede) — католический храм в городе Севилья (Андалусия, Испания), кафедральный собор архиепархии Севильи.



Реконки́ста (исп. и порт. Reconquista — отвоёвывание) или Иберийские крестовые походы — длительный процесс отвоёвывания пиренейскими христианами — в основном испанцами и португальцами — земель на Пиренейском полуострове, занятых маврскими эмиратами.

