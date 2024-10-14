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Врач рассказал, как образ жизни влияет на количество сердечных сокращений

1:32
Наука

На протяжении жизни человеческое сердце выполняет около 2,85 миллиарда сокращений. Тем не менее, максимальное количество сокращений зависит от образа жизни и индивидуальных характеристик организма. Об этом сообщил доктор Парто Сенгупта, руководитель отдела сердечно-сосудистой медицины в школе Роберта Вуда Джонсона при Ратгерском университете, пишет Газета.Ru.

Врач рассказал, как образ жизни влияет на количество сердечных сокращений
Фото: pxhere

Доктор объяснил, что частота сердечных сокращений в течение суток значительно колеблется — сердце реагирует на различные уровни физической активности. Интервалы между сокращениями могут изменяться, ускоряясь или замедляясь примерно на 100 миллисекунд с каждым вдохом и выдохом.

С возрастом сердцебиение человека, как правило, немного замедляется, поскольку время сказывается на состоянии мышц. Процесс старения может также привести к развитию фиброза — увеличению соединительной ткани в сердце — или нарушению сердечного ритма, например, к мерцательной аритмии. Эти факторы влияют на общее количество сокращений, которые сердце может выполнить за жизнь.

По словам Джонсона, темпы износа сердца можно замедлить — его сокращения могут превышать 2,85 миллиарда. Для этого важно управлять уровнем стресса, придерживаться режима сна, заниматься физической активностью и следить за рационом питания.

Уточнения

Фибро́з (лат. fibrosis) — разрастание соединительной ткани с появлением рубцовых изменений в различных органах, возникающее, как правило, в результате хронического воспаления.

Фибрилля́ция предсе́рдий (ФП синоним: мерцательная аритмия) — разновидность наджелудочковой тахиаритмии с хаотической электрической активностью предсердий с частотой импульсов 350—700 в минуту, что исключает возможность их координированного сокращения.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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