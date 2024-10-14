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Археологи нашли уникальную христианскую церковь IV века в Армении

1:19
Наука

Археологи сделали важное открытие в древнем городе Артаксата, расположенном на Араратской равнине недалеко от современного Арташата. В ходе раскопок они обнаружили руины ранее неизвестной раннехристианской церкви IV века.

Археологи нашли уникальную христианскую церковь IV века в Армении
Фото: Wikipedia by HeritageDaily, CC BY-SA 3.0

Здание имеет необычную восьмиугольную форму с крестообразными пристройками, что характерно для мемориальных сооружений той эпохи. Внутри расширений найдены остатки деревянной платформы, датируемой серединой IV века, а также мраморные фрагменты, которые свидетельствуют о том, что церковь была богато украшена и материалы для строительства привозились из Средиземноморья. Это открытие стало сенсацией, так как восьмиугольные церкви ранее не были известны на территории Армении, хотя встречались в других регионах Восточного Средиземноморья.

Легенда связывает это место с Григорием Просветителем, который, по преданию, крестил царя Армении Трдата III в 301 году, что сделало Армению первой страной, принявшей христианство в качестве государственной религии.

Раскопки продолжатся в надежде узнать больше об истории этого уникального архитектурного объекта и его роли в раннехристианской традиции Армении.

Уточнения

Христиа́нство (от др.-греч. Χριστός — «Пома́занник», «Месси́я») — мировая религия, возникшая около 33 года в Земле Израильской вокруг жизни и учения Иисуса Христа, описанных в Новом Завете, развитая в проповедях Его апостолов и учении отцов Церкви.

Арме́ния (арм.  [hɑjɑsˈtɑn]), официальное название — Респу́блика Арме́ния (арм. Հայաստանի Հանրապետություն [hɑjɑstɑˈni hɑnɾɑpɛtuˈtʰjun]) — государство в Закавказье, расположенное на севере Передней Азии, на северо-востоке Армянского нагорья.
 

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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