Загадочные структуры во Франции открыли охотничьи тайны прошлого

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологические исследования на участке Пфульгрисхайм в регионе Эльзас на северо-востоке Франции принесли удивительные открытия. Более тысячи археологических объектов, включая поселение позднего неолита и средневековые захоронения, были найдены в ходе раскопок.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina, CC BY 4.0

Одним из ключевых открытий стало обнаружение хорошо сохранившихся силосов, использовавшихся для хранения продуктов в период позднего неолита (4000-3400 до н. э.). Эти силосы, некоторые из которых имели глубину до 2 метров, были организованы в группы, однако не сохранилось никаких зданий, которые могли бы быть связаны с ними. Захоронения в круглых ямах внутри некоторых силосов предполагают сложную систему управления ресурсами.

Другим значимым открытием стало обнаружение более 60 удлиненных структур, чья функция до сих пор обсуждается. Основная гипотеза указывает на их связь с охотой, хотя необходим дальнейший анализ, включая датировку по углероду-14. Также на месте были найдены два поселения железного века, одно из которых относится к раннему периоду Ла-Тена (480-280 гг. до н. э.), а другое — к позднему периоду (150-25 гг. до н. э.). Эти поселения свидетельствуют о развитой сельскохозяйственной деятельности в регионе.

В дополнение к этому, три круглых погребальных сооружения, относящиеся к VII веку н. э., предоставляют важные сведения о раннем средневековом периоде. Эти находки помогут лучше понять историю региона и его жителей.

Уточнения

Охо́та — отлов или добыча диких зверей и птиц, обычно для пропитания, получения продуктов животного происхождения, контроля популяции животных либо для получения трофеев.



Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.

