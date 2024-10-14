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Еврей открыл Америку: названо происхождение Христофора Колумба

0:51
Наука

Исследователи из Гранадского университета, Испания, завершили 22-летнее исследование, целью которого было выяснить истинное происхождение знаменитого мореплавателя Христофора Колумба.

Еврей открыл Америку: названо происхождение Христофора Колумба
Фото: commons.wikimedia.org by Kenneth C. Zirkel, CC BY-SA 4.0

В рамках проекта, возглавляемого профессором Хосе Антонио Лоренте, ученые исследовали сотни костей и исторических документов. Основной вывод исследования указывает на то, что Колумб, вероятно, был евреем-сефардом, родом из Западного Средиземноморья. Эти данные представлены в документальном фильме канала RTVE под названием "Колумб, ДНК. Его истинное происхождение".

Это открытие подтверждает одну из давних гипотез о происхождении Колумба, однако оно вызывает новые вопросы относительно его биографии и исторической роли. 

Уточнения

Евре́и — народ, этнос, этнорелигиозная группа, нация; восходят к израэлитам (ивр. בְּנֵי יִשְׂרָאֵל‎ «дети Израиля»), группе семитских племён, создавших древние Израильское и Иудейское царства; традиционная и этническая религия евреев — иудаизм.

Происхожде́ние — многозначное слово, обычно означает появление чего-либо.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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