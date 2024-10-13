В России нашли способ использовать сточные воды для спасения экологии

Российские ученые предложили новый метод использования карьерных сточных вод для выращивания саженцев сосны, которые затем будут применяться для рекультивации горных отвалов.
В рамках исследования, проведенного учеными МГУ и Кемеровского государственного университета, выяснилось, что биомасса микроводорослей, выращенная в сточных водах, значительно улучшает плодородность почвы. Вода, насыщенная полезными элементами, такими как железо, марганец и цинк, может способствовать росту растений, а также снизить потребность в дорогостоящем оборудовании для гидропонного выращивания.
Однако важным этапом в использовании карьерных вод является проверка на наличие тяжелых металлов, таких как кадмий и свинец, и предварительная обработка воды для удаления вредных примесей. Этот метод особенно важен для рекультивации земель угольных предприятий, где почва обеднена и содержит высокие уровни кислотности и тяжелых металлов, сообщает ТАСС.
Сосна обыкновенная была выбрана для исследований, так как она обладает уникальными свойствами для восстановления почв, предотвращает эрозию и подходит для условий рекультивации. Учёные отмечают, что использование растений для восстановления угольных полигонов помогает нормализовать кислотность почвы и улучшить её плодородие.
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