В России нашли способ использовать сточные воды для спасения экологии

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские ученые предложили новый метод использования карьерных сточных вод для выращивания саженцев сосны, которые затем будут применяться для рекультивации горных отвалов.

Фото: flickr.com by goooder, CC BY-SA 2.0

В рамках исследования, проведенного учеными МГУ и Кемеровского государственного университета, выяснилось, что биомасса микроводорослей, выращенная в сточных водах, значительно улучшает плодородность почвы. Вода, насыщенная полезными элементами, такими как железо, марганец и цинк, может способствовать росту растений, а также снизить потребность в дорогостоящем оборудовании для гидропонного выращивания.

Однако важным этапом в использовании карьерных вод является проверка на наличие тяжелых металлов, таких как кадмий и свинец, и предварительная обработка воды для удаления вредных примесей. Этот метод особенно важен для рекультивации земель угольных предприятий, где почва обеднена и содержит высокие уровни кислотности и тяжелых металлов, сообщает ТАСС.

Сосна обыкновенная была выбрана для исследований, так как она обладает уникальными свойствами для восстановления почв, предотвращает эрозию и подходит для условий рекультивации. Учёные отмечают, что использование растений для восстановления угольных полигонов помогает нормализовать кислотность почвы и улучшить её плодородие.