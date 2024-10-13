Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Готовим сами: инструкция по изготовлению чесночного средства для борьбы с садовыми вредителями
Секреты естественной красоты: как выглядеть безупречно
Михаил Мишустин высоко оценил рост экспорта российского АПК
В России нашли способ использовать сточные воды для спасения экологии
Вяленые помидоры: вкуснейшая добавка в пасту, пиццу, салат или просто на хлеб
"Авангард" может уволить Сергея Звягина
Продукты, поддерживающие здоровье кожи и волос
Перловая крупа: простые хитрости для быстрого и вкусного приготовления
Определяем готовность компоста: основные визуальные, тактильные и другие показатели

SpaceX продолжает удивлять: возврат Super Heavy стал реальностью

0:56
Наука

Компания SpaceX успешно провела испытание пятого полета системы Starship, предназначенной для пилотируемых миссий на Луну и Марс.

SpaceX продолжает удивлять: возврат Super Heavy стал реальностью
Фото: spacex.com by Официальный сайт SpaceX, PDM

Впервые в истории первая ступень ракеты Super Heavy совершила обратную посадку на стартовый комплекс после разделения с кораблем Starship. Это событие произошло на космодроме Starbase, расположенном в Бока-Чика, штат Техас.

Super Heavy отделился от Starship после выхода на орбиту и был "пойман" системой Mechazilla, что позволило завершить активацию двигателей и осуществить безопасное приводнение ускорителя. Полет был совершен в 08:25 по времени Восточного побережья США (15:25 по Москве).

SpaceX подчеркнула, что успешная посадка ускорителя — это важный шаг в разработке многоразовых систем для освоения дальнего космоса.

Уточнения

Space Exploration Technologies Corporation, SpaceX (дословно – «Корпорация технологий освоения космоса», Спейс-Икс) — американская компания, производитель космической техники.

Super Heavy (произн. супер хэви) — многоразовый ракетный ускоритель, выполняющий функции первой ступени сверхтяжелой ракеты-носителя Starship.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Предложен новый сценарий зарождения жизни на Земле
Наука и техника
Предложен новый сценарий зарождения жизни на Земле Аудио 
Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента
Советы
Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента Аудио 
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
Военные новости
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая Аудио 
Популярное
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая

RGM-84L-4 Harpoon Block II — это усовершенствованная версия противокорабельной крылатой ракеты "Гарпун", разработанная компанией Boeing.

Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
Сводка с фронта: в Курской области приближается ночь длинных ножей, план Киева — 600 тысяч мобиков в ВСУ
Сводка с фронта: в Курской области приближается ночь длинных ножей, план Киева — 600 тысяч мобиков в ВСУ
На чём можно ездить с вашими правами: расшифровываем категории водительских удостоверений
Влияние темного шоколада на здоровье: антиоксиданты и клетчатка
Легендарный трудяга Ил-76МД. Военно-транспортный гигант отечественного самолётостроения Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев
Два простых трюка, которые сделают очистку тыквы с плотной кожицей лёгкой задачей
Как засолить сало в банке: получается ароматно и вкусно
Ваш отдых в Турции не испортит даже зима: 4 курорта для круглогодичного туризма
Ваш отдых в Турции не испортит даже зима: 4 курорта для круглогодичного туризма
Последние материалы
Вяленые помидоры: вкуснейшая добавка в пасту, пиццу, салат или просто на хлеб
"Авангард" может уволить Сергея Звягина
Продукты, поддерживающие здоровье кожи и волос
Перловая крупа: простые хитрости для быстрого и вкусного приготовления
Определяем готовность компоста: основные визуальные, тактильные и другие показатели
Уволят каждого десятого: в Boeing начались масштабные сокращения
SpaceX продолжает удивлять: возврат Super Heavy стал реальностью
Какие автомобили быстро выйдут из строя: лидеры антирейтинга
Отар Кушанашвили показал очаровательного младшего сына
В России создали устройство для борьбы с лесными пожарами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.