SpaceX продолжает удивлять: возврат Super Heavy стал реальностью

0:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания SpaceX успешно провела испытание пятого полета системы Starship, предназначенной для пилотируемых миссий на Луну и Марс.

Фото: spacex.com by Официальный сайт SpaceX, PDM

Впервые в истории первая ступень ракеты Super Heavy совершила обратную посадку на стартовый комплекс после разделения с кораблем Starship. Это событие произошло на космодроме Starbase, расположенном в Бока-Чика, штат Техас.

Super Heavy отделился от Starship после выхода на орбиту и был "пойман" системой Mechazilla, что позволило завершить активацию двигателей и осуществить безопасное приводнение ускорителя. Полет был совершен в 08:25 по времени Восточного побережья США (15:25 по Москве).

SpaceX подчеркнула, что успешная посадка ускорителя — это важный шаг в разработке многоразовых систем для освоения дальнего космоса.

Уточнения

Space Exploration Technologies Corporation, SpaceX (дословно – «Корпорация технологий освоения космоса», Спейс-Икс) — американская компания, производитель космической техники.



Super Heavy (произн. супер хэви) — многоразовый ракетный ускоритель, выполняющий функции первой ступени сверхтяжелой ракеты-носителя Starship.

