В России создали устройство для борьбы с лесными пожарами

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН разработали устройство, способное в режиме реального времени оценивать риски лесных пожаров.

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Прибор оснащен датчиками для измерения температуры, влажности и осадков, что позволяет точно определять уровень пожарной опасности. Прототип устройства был успешно испытан летом 2023 года, и ученые Валерий Иванов и Егор Кисиляхов подтвердили его высокую эффективность.

Прибор работает автономно, получая энергию от солнечных батарей или электросети, и предназначен для использования в регионах без метеостанций. Он может быть полезен в системе лесного хозяйства, заповедниках и в работе МЧС.

По словам биолога Галины Ивановой, ежегодно в Сибири лесные пожары охватывают миллионы гектаров, и прибор значительно улучшит раннее обнаружение угроз, что особенно важно в условиях изменения климата и роста грозовой активности. Разработчики надеются, что серийное производство позволит распространить устройство по лесничествам, что поможет эффективнее бороться с пожарами и сократить их площадь в будущем.

Уточнения

Пожа́р — неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.



Лес — экологическая система, биогеоценоз, в которой главной жизненной формой являются деревья.

