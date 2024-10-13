Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие автомобили быстро выйдут из строя: лидеры антирейтинга
Отар Кушанашвили показал очаровательного младшего сына
Торопитесь с авокадо? Три проверенных метода, чтобы ускорить его созревание
Защищаем урожай от холодов: 5 проверенных методов утепления грядок
Секрет длинных ресниц: сыворотки с пептидами в действии
В ЦБ развенчали миф о влиянии МВФ на экономику России
Против сборной России может выступить богатейший футболист мира
Врач раскрыл, поможет ли кофе с корицей в похудении
Болгар ответила на нападки Леры Кудрявцевой: Дуров меня шантажирует

В России создали устройство для борьбы с лесными пожарами

1:13
Наука

Ученые Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН разработали устройство, способное в режиме реального времени оценивать риски лесных пожаров.

В России создали устройство для борьбы с лесными пожарами
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Прибор оснащен датчиками для измерения температуры, влажности и осадков, что позволяет точно определять уровень пожарной опасности. Прототип устройства был успешно испытан летом 2023 года, и ученые Валерий Иванов и Егор Кисиляхов подтвердили его высокую эффективность.

Прибор работает автономно, получая энергию от солнечных батарей или электросети, и предназначен для использования в регионах без метеостанций. Он может быть полезен в системе лесного хозяйства, заповедниках и в работе МЧС.

По словам биолога Галины Ивановой, ежегодно в Сибири лесные пожары охватывают миллионы гектаров, и прибор значительно улучшит раннее обнаружение угроз, что особенно важно в условиях изменения климата и роста грозовой активности. Разработчики надеются, что серийное производство позволит распространить устройство по лесничествам, что поможет эффективнее бороться с пожарами и сократить их площадь в будущем.

Уточнения

Пожа́р — неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

Лес — экологическая система, биогеоценоз, в которой главной жизненной формой являются деревья.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Влияние темного шоколада на здоровье: антиоксиданты и клетчатка
Еда и рецепты
Влияние темного шоколада на здоровье: антиоксиданты и клетчатка Аудио 
В Приморье на дорогу вышел истощённый леопард
Домашние животные
В Приморье на дорогу вышел истощённый леопард Аудио 
Дороги Римской империи превзошли нынешние в разы
Наука и техника
Дороги Римской империи превзошли нынешние в разы Аудио 
Популярное
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая

RGM-84L-4 Harpoon Block II — это усовершенствованная версия противокорабельной крылатой ракеты "Гарпун", разработанная компанией Boeing.

Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
Сводка с фронта: в Курской области приближается ночь длинных ножей, план Киева — 600 тысяч мобиков в ВСУ
Сводка с фронта: в Курской области приближается ночь длинных ножей, план Киева — 600 тысяч мобиков в ВСУ
На чём можно ездить с вашими правами: расшифровываем категории водительских удостоверений
Влияние темного шоколада на здоровье: антиоксиданты и клетчатка
Легендарный трудяга Ил-76МД. Военно-транспортный гигант отечественного самолётостроения Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев
Два простых трюка, которые сделают очистку тыквы с плотной кожицей лёгкой задачей
Как засолить сало в банке: получается ароматно и вкусно
Ваш отдых в Турции не испортит даже зима: 4 курорта для круглогодичного туризма
Ваш отдых в Турции не испортит даже зима: 4 курорта для круглогодичного туризма
Последние материалы
Отар Кушанашвили показал очаровательного младшего сына
В России создали устройство для борьбы с лесными пожарами
Торопитесь с авокадо? Три проверенных метода, чтобы ускорить его созревание
Защищаем урожай от холодов: 5 проверенных методов утепления грядок
Секрет длинных ресниц: сыворотки с пептидами в действии
В ЦБ развенчали миф о влиянии МВФ на экономику России
Против сборной России может выступить богатейший футболист мира
Врач раскрыл, поможет ли кофе с корицей в похудении
Болгар ответила на нападки Леры Кудрявцевой: Дуров меня шантажирует
Почему водители получают штрафы и убивают двигатель, вырезав катализатор
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.