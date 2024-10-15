Величайшая космическая загадка: как узкополосный сигнал изменил современную науку

2:30 Your browser does not support the audio element. Наука

В 1963 году был построен радиотелескоп Big Ear, основная задача которого заключалась в поиске признаков внеземной жизни. Он проработал до 1998 года и оставил после себя загадку, связанную с обнаружением аномального узкополосного сигнала в 1977 году — знаменитого сигнала Wow!

Ученые давно предполагали, что область радиочастотного спектра вблизи 1420 МГц, где атомы водорода переходят в основное состояние, идеально подходит для межзвездной связи, поскольку в этой части спектра минимальное количество природных помех.

Именно это делает такие сигналы потенциальными кандидатами на искусственное происхождение.

Сигнал Wow! был настолько ярким и уникальным, что ученые долгое время не могли объяснить его происхождение. Недавно группа исследователей во главе с ученым Альберто Мендесом из Университета Пуэрто-Рико вновь проанализировала данные с радиотелескопа Аресибо, который вел наблюдения вплоть до своего закрытия в 2020 году, и обнаружила сигналы, схожие с Wow!, но значительно менее интенсивные.

Эти новые сигналы, как оказалось, можно объяснить естественными процессами: облака холодного водорода, стимулируемые внешними энергетическими явлениями, могут излучать узкополосные сигналы.

Однако интенсивность сигнала Wow! заставила ученых предположить, что в этом случае мы могли наблюдать первый зарегистрированный случай астрофизического мазера;

Природного аналога лазера, который мог бы усиливать радиоволны до необычайных уровней.

Есть и несколько проблем. Во-первых, мазеры никогда не наблюдались в космосе, хотя были созданы на Земле.

Во-вторых, мазер требует источника энергии, которым, по мнению ученых, мог бы быть магнетар или мягкий гамма-ретранслятор. К сожалению, такие объекты не были зафиксированы в 1977 году, когда был пойман сигнал Wow!

Место нахождения источника сигнала до сих пор точно не установлено из-за низкого пространственного разрешения телескопа "Big Ear". Однако современные технологии могут помочь в точной локализации и подтверждении теории о водородном мазере.