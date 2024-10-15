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Тайный интеллект грибов: удивительные способности простейших организмов

1:45
Наука

Организмы, лишённые мозга, могут демонстрировать удивительные формы интеллекта. Исследование учёных из Университета Тохоку и колледжа Нагаока фокусировалось на способности грибов принимать решения.

Тайный интеллект грибов: удивительные способности простейших организмов
Фото: freepik.com by bublikhaus, PDM

Несмотря на то, что это звучит необычно, такие простейшие формы познания действительно существуют у грибов. Грибы развиваются, выделяя споры, которые прорастают и образуют подземную сеть нитей, называемую мицелием.

Хотя мы видим лишь грибы на поверхности, под землёй скрывается огромная взаимосвязанная сеть. Через эту сеть грибы могут обмениваться информацией, напоминающей нейронные связи в мозге.

Учёные изучали, как мицелий реагирует на две различные конфигурации деревянных блоков: круговую и поперечную. Если бы грибы не обладали способностью принимать решения, их рост был бы хаотичным.

Однако при поперечной конфигурации грибы укрепляли связи в крайних блоках, что, по мнению исследователей, служило стратегией для создания "аванпостов" на пути к новой пище.

При круговом расположении мицелий распределялся равномерно, но центр круга оставался незаполненным. Учёные предположили, что грибы не видели смысла распространяться в уже заполненное пространство.

Результаты показывают, что мицелий способен адаптировать свои действия к внешним условиям и изменять направление роста в зависимости от формы окружающей среды.

Понимание такого поведения грибов может изменить наше представление о биологических экосистемах и эволюции различных типов познания у живых организмов.

Уточнения

Мице́лий или грибни́ца (лат. mycelium) — вегетативное тело грибов и актиномицетов (некоторые исследователи, подчёркивая бактериальную природу актиномицетов, называют их аналог грибного мицелия тонкими нитями), состоящее из тонких (1,5—10 мкм толщиной у грибов и 0,5—1,0 мкм у актиномицетов) разветвлённых нитей, называемых гифами. Развивается в субстрате и на его поверхности.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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