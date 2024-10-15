Невидимая угроза: как энергопотребление угрожает нашей планете

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Человечество уже два века наращивает темпы потребления энергии, и этот процесс только усиливается. На протяжении долгого времени основное внимание уделялось сокращению выбросов углекислого газа, чтобы замедлить глобальное потепление.

Фото: PickPik is licensed under CC0

Однако даже при достижении полной декарбонизации остается проблема "глубокого потепления" — это неизбежное повышение температуры из-за использования любого вида энергии.

Все источники энергии, включая солнечную, ветровую, ядерную и другие, в конечном счете преобразуются в тепло, которое накапливается в атмосфере. Хотя сегодня это тепло не сравнимо с солнечным, ученые считают, что если человечество продолжит увеличивать энергопотребление, в будущем его влияние станет критическим.

Они предполагают, что при нынешних темпах роста энергии через несколько веков тепло, выделяемое человечеством, достигнет уровня, способного сделать Землю непригодной для жизни.

Даже если мы сократим выбросы углерода до нуля, само выделение тепла от всех видов деятельности может привести к фатальным последствиям.

Примером может служить фотоэлектрическая энергия: хотя она считается экологически чистой, солнечные панели поглощают свет, который обычно отражался бы в космос. Это также способствует повышению температуры.

Исследователи предлагают три сценария для человечества: либо мир столкнется с неконтролируемым ростом энергопотребления и тепловым коллапсом, либо люди научатся контролировать свой энергетический аппетит, либо человечество расселится в космосе, перераспределив тепло за пределы Земли.

Также этот эффект важен для понимания судьбы развитых цивилизаций во Вселенной. Если каждая цивилизация стремится к постоянному росту, она может сама себя уничтожить, не дожив до момента, когда будет обнаружена другими.

Возможно, именно по этой причине человечество до сих пор не нашло внеземной разум.

Уточнения

Глоба́льное потепле́ние — долгосрочное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность (антропогенный фактор).

Начиная с 1850 года, в десятилетнем масштабе температура воздуха в каждое десятилетие была выше, чем в любое предшествующее десятилетие.

