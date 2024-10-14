Сердце в цифрах: узнайте, сколько ударов вы проживёте

Селин Дион поет, что "моё сердце будет биться", но сколько же раз оно действительно бьётся за день или за всю жизнь?
Сердце, возможно, самый романтизированный орган в нашем теле, на протяжении веков оно вдохновляло на стихи, песни и легенды. Люди всегда связывали сердце с любовью, мужеством и добротой. Но его главная роль — это поддержание жизни.
Этот сильный мышечный орган размером с кулак перекачивает кровь, насыщенную кислородом, через всю нашу кровеносную систему, обеспечивая работу организма.
Частота сердцебиения изменяется в зависимости от наших эмоций, уровня физической активности, а также состояния здоровья. Но в целом, у здорового человека сердце бьётся надёжно и ритмично.
Частота сердцебиения варьируется в течение дня. Когда вы сидите, идёте или бегаете, ваше сердце подстраивается под нужды организма: бьётся быстрее или медленнее.
Каждый вдох и выдох также влияет на ритм сердца, замедляя его или ускоряя на доли секунды, — объясняет доктор Парто Сенгупта, заведующий отделением сердечно-сосудистой медицины в Медицинской школе Роберта Вуда Джонсона при Университете Ратгерса.
"Удивительно, как сердце может самостоятельно регулировать частоту своих сокращений, подстраиваясь под метаболические потребности организма. У сердца есть как бы свой собственный мозг, который чувствует, что нужно организму", — говорит Сенгупта.
Частота сердечных сокращений измеряется в ударах в минуту (BPM). У взрослого человека в состоянии покоя этот показатель обычно варьируется от 60 до 100 ударов в минуту, хотя у большинства это число составляет 55-85 ударов в минуту.
Для сравнения, у новорожденных частота сердцебиения составляет от 70 до 190 ударов в минуту, так как их метаболизм требует больше энергии.
Если пульс в состоянии покоя выходит за пределы нормы — выше 100 или ниже 60 ударов в минуту, это может сигнализировать о патологиях, объясняет Сенгупта.
С возрастом частота сердцебиения обычно снижается, так как мышцы сердца ослабевают, что может привести к аритмии или фиброзу — состояниям, при которых сердце бьётся нерегулярно или слишком медленно, добавляет доктор Сальваторе Савона, специалист по сердечно-сосудистым заболеваниям.
Если ваша частота сердечных сокращений в состоянии покоя составляет 70 ударов в минуту, то за день ваше сердце сделает около 100 800 ударов. За год это число достигает 36,8 миллиона. При средней продолжительности жизни в США — 77,5 лет — сердце человека совершает примерно 2,85 миллиарда ударов за всю жизнь.
Может ли сердце "износиться" и перестать биться? Конечно, возраст, травмы и заболевания могут постепенно ухудшить его работу. Но чем лучше мы заботимся о своем сердце, тем дольше оно будет служить, подчеркивает Сенгупта.
"Старение неизбежно, но мы можем замедлить износ сердца, поддерживая здоровый образ жизни — уделяя внимание сну, питанию и физической активности", — заключает он.
Се́рдце (лат. cor, греч. καρδία) — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.
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