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Что нужно знать о белке: разница между растениями и животными

2:05
Наука

Биологические потребности растений и животных напрямую влияют на содержание белка в их клетках, но эта тема намного глубже, чем кажется на первый взгляд.

Что нужно знать о белке: разница между растениями и животными
Фото: freepik.com by bublikhaus, PDM

Вегетарианцы и веганы хорошо знают, что для поддержания достаточного уровня белка им нужно более тщательно подходить к выбору продуктов. Даже популярные растительные заменители мяса не всегда содержат столько белка, как их аналоги животного происхождения. Например, в 100 граммах тофу содержится около 8 граммов белка, в то время как в 100 граммах куриной грудки — целых 31 грамм.

Но почему на клеточном уровне в мясе больше белка, чем в растениях?

По словам специалиста по научным коммуникациям Американской ассоциации мясной промышленности Кристи Калхун, причина кроется в разных потребностях клеток растений и животных. Это различие определяет их клеточный состав.

"Животные накапливают больше белка в своих тканях, потому что их организм приспособлен для активных функций, таких как движение мышц, энергетический метаболизм и восстановление клеток", — объясняет Калхун.

Ключевые молекулы, такие как ферменты и гормоны, являются специализированными белками. Актин и миозин, другие важные белки, составляют мышечные волокна, которые обеспечивают движение.

"С другой стороны, растения в большей степени зависят от углеводов и других молекул для поддержания структуры и накопления энергии", — добавляет Калхун.

Это и объясняет, почему их ткани содержат меньше белка.

Хотя углеводы играют важную роль в качестве источника энергии как для растений, так и для животных, их молекулярная структура менее сложная, чем у белков, что делает их менее функциональными в клеточных процессах.

Однако количество белка — это только часть истории. Важно также учитывать вид белка, а для этого нужно понимать его структуру на молекулярном уровне.

 

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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