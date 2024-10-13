Спасти пробы: NASA воспользуется сторонней помощью для доставки марсианского грунта на землю

1:58 Your browser does not support the audio element. Наука

В марсианском кратере Езеро лежат девять капсул с грунтом, а еще полтора десятка хранятся внутри работающего планетохода Perseverance. Это первые образцы грунта с другой планеты, которые могут содержать следы внеземной жизни.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, CC BY-SA 4.0

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США обратилось к американским компаниям с просьбой разработать более быструю и менее затратную доставку марсианского грунта. В июне среди участников было выбрано семь компаний, включая SpaceX и Blue Origin. Теперь, после трёх месяцев, в число участников добавилась компания Rocket Lab.

Rocket Lab предлагает использовать свою ракету Neutron для межпланетных полетов. По расчетам, она сможет поднять на низкую околоземную орбиту от восьми до 15 тонн полезного груза. Компания утверждает, что может создать небольшую ракету для поднятия на околомарсианскую орбиту 30 капсул общим весом два килограмма.

Rocket Lab предлагает запустить две ракеты Neutron с интервалом в две недели. Одна ракета будет поднимать на орбиту посадочный аппарат, а другая — орбитальный корабль. Объем груза, который можно доставить на Марс, составит полторы тонны.

Компания уверяет, что может организовать все это за два миллиарда долларов, причем не далее как к 2028 году. В случае успеха образцы прибудут на Землю в сентябре 2033-го, а возможно, даже на два года раньше.

Агентство NASA уже определило, что для доставки марсианского грунта на Землю используются необходимые космические аппараты. В ближайшие 20 лет ожидается первый полет людей на Марс, поэтому миссия по доставке грунта становится все менее актуальной.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы.

