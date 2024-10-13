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Новый сорт бананов: надежная защита от грибковых инфекций

1:52
Наука

Бананы — один из наиболее популярных фруктов в мире, но их выращивание часто подвергнуто риску из-за грибковых инфекций, таких как панамская болезнь и черная сигатока. Чтобы решить эту проблему, группа ученых из Нидерландов и международных компаний создала новый сорт бананов, названный Yelloway One.

Новый сорт бананов: надежная защита от грибковых инфекций
Фото: freepik.com by lifeforstock, PDM

В проекте участвовали эксперты из Chiquita, MusaRadix, KeyGene, научно-исследовательского центра при Вагенингенском университете и других компаний. Ученые применили традиционные методы селекции и скрещивания, сочетая их с современными технологиями анализа ДНК.

Новый сорт Yelloway One устойчив одновременно к двум основным грибковым инфекциям: панамской болезни и черной сигатоке. Это сделало его надежной защитой для банановых плантаций, особенно для широко экспортируемого сорта "кавендиш".

В настоящее время Yelloway One существует только в виде опытных образцов в одной из теплиц в Нидерландах. Растения soon отправятся на Филиппины и в Индонезию, где эти инфекции причинили значительный вред местным хозяйствам.

Создатели Yelloway One обещают, что новый сорт будет доступен не только участвующей в проекте компании Chiquita, но и другим производителям бананов. В дальнейшем ученые рассчитывают поставить на поток выведение устойчивых сортов бананов и позаботиться об их генетическом разнообразии.

Напомним, что ранее ученые создали вариант сорта "кавендиш" под названием QCAV-4, который устойчив к панамской болезни. Этот сорт был одобрен властями Австралии в начале 2024 года для выращивания и употребления в пищу.

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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