Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый сорт бананов: надежная защита от грибковых инфекций
Доктор Мясников рассказал, почему вышки сотовой связи не представляют опасности для здоровья
Кардиолог рассказал, как заботиться о сердце осенью
Как приготовить морковный пирог всего за 40 минут
Названы 7 способов остановить автомобиль при внезапном отказе тормозов
Почему нельзя есть вяжущую хурму: советы диетолога
Молодой человек из Тюмени смог избежать сложной операции, благодаря танцам на колясках
Сергей Лазарев снова поскандалил на музыкальном шоу
Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин

Внимание и память: связь, от которой зависит ваша концентрация

2:22
Наука

Память играет решающую роль в когнитивных процессах, включая обучение и навигацию в незнакомых условиях. Однако характер связи между вниманием и памятью оказался более сложным, чем предполагалось.

Внимание и память: связь, от которой зависит ваша концентрация
Фото: unsplash.com by Henrique Félix, CC0

Психологи из канадского Исследовательского института Ротмана и американского Висконсинского университета в Милуоки провели эксперимент, чтобы изучить, как внимание и память взаимосвязаны. Участники исследования были разделены на три группы, каждая из которых должна была регулировать воспоминания по-разному.

Первая группа должна была вспоминать объект, связанный с конкретной сценой (визуальный поиск). Вторая группа не думала о нем (подавление воспоминаний), а третья заменяла "правильный" объект на объект из другой категории (замена воспоминаний).

После небольшой паузы участникам показывали дисплей с изображениями и просили смотреть на него, пока не исчезнут все точки, кроме одной. Исследователи фиксировали движение глаз, чтобы понять, на какой из объектов участники направляют внимание.

Те, кто должен был вспомнить конкретный объект, чаще фокусировали внимание именно на нем. Участники, которые заменяли "нужный" объект, смотрели на картинку, изображающую что-то из "замещающей" группы предметов. Однако те, кто подавлял воспоминания, быстро переключались на новое задание.

Исследователи сделали вывод, что связь между вниманием и памятью неавтоматическая и может регулироваться самим человеком. Ассоциации, важные для запоминания информации, не всегда полезны в дальнейшем. Контроль внимания и памяти может быть полезен, чтобы не допустить напоминания о неприятных или травмирующих событиях.

Однако участники, подавлявшие или замещавшие воспоминания, хуже воспроизводили информацию, которую запомнили на первом этапе эксперимента. Исследователи предполагают, что контроль извлечения информации может иметь долгосрочные последствия для памяти.

Авторы статьи отдельно отметили, что не изучили, как индивидуальные различия памяти влияют на результаты эксперимента. В будущих исследованиях, по мнению ученых, стоит обратить на это внимание.

Уточнения

Внима́ние — состояние сосредоточения сознания индивида на процессе отбора собственной психикой требуемой ему информации и на ходе осуществления выбора алгоритма ответных действий, предполагающее интенсификацию сенсорной и интеллектуальной активностей.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ученые зафиксировали разрушение старейшей континентальной коры Земли
Наука и техника
Ученые зафиксировали разрушение старейшей континентальной коры Земли Аудио 
Как правильно готовить тушеную капусту
Еда и рецепты
Как правильно готовить тушеную капусту Аудио 
Популярное
Новые звёзды картофельных полей: обзор перспективных сортов

Каждый год агрономы не устают удивлять нас новыми сортами картофеля, которые не только радуют глаз, но и удивляют своими превосходными характеристиками. Эти сорта не только более урожайны, но и устойчивы к болезням и вредителям, а также обладают улучшенными вкусовыми качествами. Некоторые из них уже успели завоевать популярность.

Новые звёзды картофельных полей: обзор перспективных сортов
Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента
Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента
Одежда для пожилых людей: комфорт и стиль в одном флаконе
Как вовремя отметить совершеннолетие кота или когда кошки перестают расти?
Легендарный трудяга Ил-76МД. Военно-транспортный гигант отечественного самолётостроения Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев
Как лечить ржавчину на грушах: советы садоводов
Вкусная тыква на сковороде: тушится с ароматным соусом-маринадом с мёдом, имбирём и чесноком
Способы борьбы с коррозией: как избежать дорогого ремонта
Способы борьбы с коррозией: как избежать дорогого ремонта
Последние материалы
Сергей Лазарев снова поскандалил на музыкальном шоу
Внимание и память: связь, от которой зависит ваша концентрация
Как правильно поливать комнатные растения
Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин
Российская ракета Х-59. Высокоточная и разрушительная угроза с небес
Каких блюд лучше избегать на ужин для контроля веса
Профессор раскрыла, как проще просыпаться в тёмное время года
В России создали новую модель для оптимизации производства кабельной изоляции из сшитого полиэтилена
Собчак высказалась о новом российском сериале о Штирлице
Как выбрать лучший сулугуни: на что обратить внимание
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.