Внимание и память: связь, от которой зависит ваша концентрация

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Память играет решающую роль в когнитивных процессах, включая обучение и навигацию в незнакомых условиях. Однако характер связи между вниманием и памятью оказался более сложным, чем предполагалось.

Фото: unsplash.com by Henrique Félix, CC0

Психологи из канадского Исследовательского института Ротмана и американского Висконсинского университета в Милуоки провели эксперимент, чтобы изучить, как внимание и память взаимосвязаны. Участники исследования были разделены на три группы, каждая из которых должна была регулировать воспоминания по-разному.

Первая группа должна была вспоминать объект, связанный с конкретной сценой (визуальный поиск). Вторая группа не думала о нем (подавление воспоминаний), а третья заменяла "правильный" объект на объект из другой категории (замена воспоминаний).

После небольшой паузы участникам показывали дисплей с изображениями и просили смотреть на него, пока не исчезнут все точки, кроме одной. Исследователи фиксировали движение глаз, чтобы понять, на какой из объектов участники направляют внимание.

Те, кто должен был вспомнить конкретный объект, чаще фокусировали внимание именно на нем. Участники, которые заменяли "нужный" объект, смотрели на картинку, изображающую что-то из "замещающей" группы предметов. Однако те, кто подавлял воспоминания, быстро переключались на новое задание.

Исследователи сделали вывод, что связь между вниманием и памятью неавтоматическая и может регулироваться самим человеком. Ассоциации, важные для запоминания информации, не всегда полезны в дальнейшем. Контроль внимания и памяти может быть полезен, чтобы не допустить напоминания о неприятных или травмирующих событиях.

Однако участники, подавлявшие или замещавшие воспоминания, хуже воспроизводили информацию, которую запомнили на первом этапе эксперимента. Исследователи предполагают, что контроль извлечения информации может иметь долгосрочные последствия для памяти.

Авторы статьи отдельно отметили, что не изучили, как индивидуальные различия памяти влияют на результаты эксперимента. В будущих исследованиях, по мнению ученых, стоит обратить на это внимание.

Уточнения

Внима́ние — состояние сосредоточения сознания индивида на процессе отбора собственной психикой требуемой ему информации и на ходе осуществления выбора алгоритма ответных действий, предполагающее интенсификацию сенсорной и интеллектуальной активностей.

