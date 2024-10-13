Новая технология для скорейшего заживления ран: электростимулирующие нити

1:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Хирургия и травмы часто оставляют за собой глубокие раны, требующие времени для заживления. Однако теперь китайские ученые разработали новую технологию, которая может ускорить этот процесс.

Фото: Департамент здравоохранения города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Новая нить для сшивания ран имеет уникальную способность генерировать электрическое поле в ответ на натяжение тканей, что стимулирует рост и миграцию клеток в место повреждения. Эта технология обещает улучшить процесс заживления и уменьшить риск послеоперационных инфекций.

Новая нить представляет собой сложную структуру из магниевой нити и нескольких полимерных покрытий. Она состоит из трех слоев: внутренней оболочки из нановолокон сополимера молочной и гликолевой кислот, среднего слоя из поликапролактона и внешнего слоя из нановолокон сополимера молочной и гликолевой кислот. Все составляющие являются биоразлагаемыми.

Эксперименты показали, что нить генерирует электрическое поле при натяжении мышечных тканей, что стимулирует рост и миграцию клеток. В результате заживление заметно ускорялось: площадь раневой поверхности уменьшалась с 69% до 10,8% за 24 часа, что в несколько раз превышает показатели контрольных групп.

Ученые планируют в ближайшем будущем провести клинические испытания на людях, чтобы подтвердить эффективность новой нити. Если результаты окажутся положительными, эта технология может стать альтернативой традиционным материалам для сшивания ран, сохранившимися на протяжении десятилетий.

Новая нить не только ускоряет заживление ран, но и снижает риск послеоперационных инфекций, снижая количество бактерий в ране. Это может привести к значительному улучшению результатов хирургических операций и снизить затраты на лечение.

Уточнения

Ра́на — нарушение анатомической целостности покровных или внутренних тканей на всю их толщину, а иногда также и внутренних органов, вызванное механическим воздействием.



