Иллюзия адекватности информации: или почему человек продолжает спорить, будучи не правым

2:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Есть ли правда в том, что мы знаем все, что знаем? Новые исследования показывают, что наша убежденность в правильности наших мнений может быть обусловлена не столько наличием объективной информации, сколько нашими предубеждениями и окружающим нас миром.

Фото: Openverse by polandeze, CC BY 2.0

Ученые из трех ведущих университетов США (Университета Джонса Хопкинса, Университета Огайо и Стэнфордского университета) провели исследование, чтобы понять, почему люди так упорно держатся за свои убеждения, даже когда они оказываются неверными. Исследование было опубликовано в журнале PLOS One.

В исследовании приняли участие 1261 взрослых американцев. Участники получили текст о вымышленной школе, которая столкнулась с проблемой отсутствия воды. Однако текст был разным для каждого участника. Одни получили аргументы в пользу объединения с другой школой, у которой было достаточно воды, другие — в пользу отказа от этого предложения, а третья группа получила аргументы как за, так и против объединения. Результаты оказались удивительными: участники, которые получили только один вариант, были быстрыми в убеждении, что именно этот вариант правильный.

"Исследователи обнаружили, что люди часто живут в режиме "я знаю все", даже когда это не так. Те, кто ознакомился только с одним мнением, были сильнее убеждены в своей правоте, чем те, кто прочитал аргументы обеих сторон", — говорится в исследовании.

Однако, как оказалось, не всегда люди готовы пересмотреть свои позиции. Например, в случае с идеологическими разногласиями люди могут не доверять новой информации или пытаться ее оправдать, чтобы она соответствовала их убеждениям. Чтобы противостоять "иллюзии адекватности информации", исследователи рекомендуют начинать с размышления: "Есть ли что-то, чего я не понимаю, но что помогло бы мне лучше понять чужую позицию?"

Исследование показывает, что наше убежденность в правильности наших мнений может быть обусловлена не столько объективной информацией, сколько нашими предубеждениями и окружающим миром. Время для размышлений и поиска знаний — это первый шаг к пониманию других и к правильной информации.

Уточнения

Психоло́гия — гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей. Тем не менее, психология объединяет в себе гуманитарный и естественно-научный подходы.

