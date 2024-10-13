Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Готовим вкуснейший пирог из лаваша с сыром и колбасой
Как приготовить ароматные кукурузные рёбрышки за 15 минут
Стало известно, какой процент россиян совсем не опасается ни коронавируса, ни гриппа
Как кожура апельсина спасёт ваши растения от вредителей
Доступные авто по параллельному импорту: модели до 2,5 млн рублей
Как смартфоны влияют на детей, и почему это сравнивают с курением
Маринад для курицы в греческом салате: просто и вкусно
Продвижение в авиастроении: МАИ создал уникальную цифровую весовую платформу
Готовим грядки к зимовке: всё, что нужно знать про осеннюю посадку лука

В России работают над улучшением сборки вентиляторов авиадвигателей: ученые ПНИПУ сокращают затраты и повышают качество

3:37
Наука

Сборка вентиляторов авиационных двигателей — ответственный момент. Важно убедиться, что ни на одном из этапов не возникнет ни малейших дефектов, которые могли бы привести самолет или вертолет в негодность.

В России работают над улучшением сборки вентиляторов авиадвигателей: ученые ПНИПУ сокращают затраты и повышают качество
Фото: commons.wikimedia.org by Davidelit, PDM

Например, в процессе сборки вентилятора может появиться дисбаланс лопастей, который ведет к снижению производительности механизма. Поэтому после технологических работ детали специально балансируют, но это дорогостоящий и требующий времени процесс.

Ученые Пермского Политеха разработали компьютерную модель, которая позволяет еще до начала сборки спроектировать оптимальное расположение лопастей ротора, что сократит временные и финансовые затраты на производстве.

При сборке вентиляторов авиадвигателя применяют двух- и четырехлучевые схемы, которые показывают распределение дисбаланса вдоль лучей, исходящих из центра масс объекта. Такие графические изображения используют для предварительной оценки дисбаланса вращающихся деталей, однако они все равно не помогают в устранении неравномерного распределения масс лопастей. Это приводит к увеличению уровня шума и повышенной вибрации, которая вызывает повреждение компонентов двигателя.

Для устранения дисбаланса после сборки двигателя проводят балансировку — устанавливают дополнительные уравновешивающие массы, которые восстанавливают симметрию вентилятора. Однако это затратный по времени и финансам процесс.

Более того, даже полностью собранный двигатель может оказаться непригоден к эксплуатации, если превысит уровень допустимой вибрации из-за технологических дисбалансов. Гораздо эффективнее учитывать параметры дисбаланса вентилятора заранее и контролировать его уравновешенность в процессе сборки, а не после.

С этой целью ученые Пермского Политеха предложили использовать компьютерное моделирование. Они разработали математическую модель, которая позволяет получить оптимальную раскладку лопастей.

Владимир Модорский, декан аэрокосмического факультета ПНИПУ, доктор технических наук, рассказал, что они разработали специальное программное обеспечение, которое раскладывает лопасти по группам, в каждой из которых можно корректировать дисбаланс благодаря контролю его величины и направления. Так обеспечивается постоянный мониторинг результатов сборки. Сравнение такого метода с типовым технологическим процессом показало, что остаточный дисбаланс вентилятора снизился в 15 раз.

Сергей Белобородов, ведущий инженер Центра высокопроизводительных вычислительных систем ПНИПУ, доктор технических наук, комментирует, что преимущество такого компьютерного моделирования состоит в том, что сборка вентилятора по предложенной методике не требует проведения дополнительной балансировки после сборки. Это снижает стоимость сборочных работ на 25-30 процентов.

Разработанная учеными Пермского Политеха компьютерная модель позволяет еще до начала сборки спроектировать оптимальное расположение лопастей ротора авиадвигателя. Это уменьшает дисбаланс деталей, снижает уровень шума и вибрации, которые вызывают повреждение компонентов двигателя.

Исследование опубликовано в журнале "Вестник машиностроения" и проведено в рамках реализации программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".

Уточнения

Пе́рмский национа́льный иссле́довательский политехни́ческий университе́т (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический вуз Российской Федерации.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Туризм
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников Аудио 
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост
Красота и стиль
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост Аудио 
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Еда и рецепты
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране Аудио 
Популярное
Новые звёзды картофельных полей: обзор перспективных сортов

Каждый год агрономы не устают удивлять нас новыми сортами картофеля, которые не только радуют глаз, но и удивляют своими превосходными характеристиками. Эти сорта не только более урожайны, но и устойчивы к болезням и вредителям, а также обладают улучшенными вкусовыми качествами. Некоторые из них уже успели завоевать популярность.

Новые звёзды картофельных полей: обзор перспективных сортов
Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента
Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента
Одежда для пожилых людей: комфорт и стиль в одном флаконе
Как вовремя отметить совершеннолетие кота или когда кошки перестают расти?
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер
Как лечить ржавчину на грушах: советы садоводов
Способы борьбы с коррозией: как избежать дорогого ремонта
Вкусная тыква на сковороде: тушится с ароматным соусом-маринадом с мёдом, имбирём и чесноком
Вкусная тыква на сковороде: тушится с ароматным соусом-маринадом с мёдом, имбирём и чесноком
Последние материалы
Стало известно, какой процент россиян совсем не опасается ни коронавируса, ни гриппа
В России работают над улучшением сборки вентиляторов авиадвигателей: ученые ПНИПУ сокращают затраты и повышают качество
Как кожура апельсина спасёт ваши растения от вредителей
Доступные авто по параллельному импорту: модели до 2,5 млн рублей
Как смартфоны влияют на детей, и почему это сравнивают с курением
Маринад для курицы в греческом салате: просто и вкусно
Продвижение в авиастроении: МАИ создал уникальную цифровую весовую платформу
Готовим грядки к зимовке: всё, что нужно знать про осеннюю посадку лука
Хамедорея: как правильно ухаживать за пальмой дома
Почему россияне не готовы к покупке автомобилей на маркетплейсах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.