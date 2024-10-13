Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему россияне не готовы к покупке автомобилей на маркетплейсах
Как виноград помогает бороться со стрессом
Лёгкое и полезное блюдо на каждый день: чаша с киноа
Революция в химиотерапии: инновационная технология делает внутривенные препараты доступными в виде таблеток
Мощный укоренитель своими руками: как и зачем
Как отказаться от дополнительных платных услуг при покупке автомобиля
Важность правильной позы для сна: что нужно знать
Елена Борщёва похвасталась новым достижением мужа-бодибилдера
Молодая жена Петросяна предоставила доказательства своей беременности

Летучие элементы и происхождение жизни: новое исследование открывает тайны Земли

2:31
Наука

Вещества, которые конденсируются при относительно невысокой температуре (менее 1100 кельвинов), называют летучими. К ним относят шесть самых распространенных элементов в живых организмах и воде. Их появление на Земле стало условием зарождения жизни.

Летучие элементы и происхождение жизни: новое исследование открывает тайны Земли
Фото: commons.wikimedia.org by Николай Соколов, CC BY-SA 4.0

Согласно гипотезе, летучие элементы для планет земной группы принесли метеориты класса углистых хондритов. Из недавних работ известно, что как углистые, так и неуглистые хондриты служили источником значительных запасов калия и цинка (считается умеренно летучим элементом).

Каков вклад каждого типа источника, неизвестно. Выяснить это взялись ученые во главе с Раиссой Мартин из Имперского колледжа Лондона.

В работе, вышедшей в журнале Science Advances, представлены данные о содержании изотопов цинка в метеоритах, сложенных из разных планетезималей. Это примитивные тела, образованные путем аккреции исходной материи в Солнечной системе. Из планетезималей сформировалась Земля.

Первая партия планетезималей в результате радиоактивного облучения подверглась сильному плавлению и потеряла летучие компоненты. Тела, образованные позже, не расплавлялись и потому сохранили примитивный материал. Эти различия запечатлелись в соотношениях изотопов, которые служат уникальными химическими маркерами. Это совсем небольшие аномалии, которые называют массово-независимыми (потому что их фракционирование не зависело от массы изотопов).

Данные по массово-независимым аномалиям цинка в метеоритах, сложенных веществом разных планетезималей, использовали, чтобы смоделировать первые десятки миллионов лет формирования Земли. Выяснилось, что из расплавленных планетезималей происходит лишь десять процентов цинка, хотя Земля состоит из них на 70 процентов. Весь остальной цинк взялся из примитивного материала, избежавшего плавления. Получается, что это источник большей части летучих элементов на Земле.

Для поисков жизни на других планетах Солнечной системы и за ее пределами важно уметь проследить судьбу химических элементов на протяжении миллионов и даже миллиардов лет эволюции. Теперь в руках исследователей еще один маркер, позволяющий оценить обитаемость иных миров.

Уточнения

Возникнове́ние жи́зни или абиогене́з (от греч. а — отрицательная частица, био-… и …-генез), — процесс превращения неживой природы в живую.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как лечить ржавчину на грушах: советы садоводов
Садоводство, цветоводство
Как лечить ржавчину на грушах: советы садоводов Аудио 
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост
Красота и стиль
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост Аудио 
Популярное
Новые звёзды картофельных полей: обзор перспективных сортов

Каждый год агрономы не устают удивлять нас новыми сортами картофеля, которые не только радуют глаз, но и удивляют своими превосходными характеристиками. Эти сорта не только более урожайны, но и устойчивы к болезням и вредителям, а также обладают улучшенными вкусовыми качествами. Некоторые из них уже успели завоевать популярность.

Новые звёзды картофельных полей: обзор перспективных сортов
Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента
Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента
Одежда для пожилых людей: комфорт и стиль в одном флаконе
Как вовремя отметить совершеннолетие кота или когда кошки перестают расти?
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер
Способы борьбы с коррозией: как избежать дорогого ремонта
Как лечить ржавчину на грушах: советы садоводов
Вкусная тыква на сковороде: тушится с ароматным соусом-маринадом с мёдом, имбирём и чесноком
Вкусная тыква на сковороде: тушится с ароматным соусом-маринадом с мёдом, имбирём и чесноком
Последние материалы
Лёгкое и полезное блюдо на каждый день: чаша с киноа
Революция в химиотерапии: инновационная технология делает внутривенные препараты доступными в виде таблеток
Мощный укоренитель своими руками: как и зачем
Как отказаться от дополнительных платных услуг при покупке автомобиля
Важность правильной позы для сна: что нужно знать
Елена Борщёва похвасталась новым достижением мужа-бодибилдера
Летучие элементы и происхождение жизни: новое исследование открывает тайны Земли
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
Молодая жена Петросяна предоставила доказательства своей беременности
Как домашние животные влияют на здоровье человека: вы увидите большие изменения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.