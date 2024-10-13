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НАСА обнаружило первые признаки существования экзоспутника: астрономический прорыв

5:05
Наука

В ходе недавнего исследования, проведенного под руководством НАСА, были обнаружены признаки, которые могут свидетельствовать о существовании первого в истории подтвержденного экзоспутника.

НАСА обнаружило первые признаки существования экзоспутника: астрономический прорыв
Фото: flickr.com by Deborah Lee Soltesz, PDM

Исследование, проведенное в Лаборатории реактивного движения (JPL), выявило потенциальные признаки наличия каменистого, вулканического спутника на орбите экзопланеты, расположенной в 635 световых годах от Земли.

Главная улика — натриевое облако, которое, согласно наблюдениям, находится рядом с экзопланетой WASP-49 b, газовым гигантом размером с Сатурн, но немного не совпадает с ней. Это явление очень напоминает газообразные выбросы с Ио, вулканического спутника Юпитера, что наводит на мысль об интригующей параллели между нашей Солнечной системой и этой далекой системой. Хотя открытие требует дальнейшего подтверждения, оно открывает новые перспективы в поиске далеких миров и в понимании разнообразия планетарных систем во Вселенной.

Поиск экзоспутников, то есть спутников планет за пределами нашей Солнечной системы, представляет собой одно из самых увлекательных и сложных направлений современной астрономии. Хотя за прошедшие годы было выявлено множество кандидатов, ни один экзоспутник еще не был подтвержден с уверенностью. Основная трудность заключается в технологических ограничениях: современные приборы не в состоянии обнаружить такие маленькие, слабо освещенные небесные тела на таких огромных расстояниях.

Важность поиска экзоспутников выходит за рамки простого научного любопытства. Эти небесные тела могут играть решающую роль в эволюции планетарных систем и даже могут содержать условия, благоприятные для жизни. В нашей Солнечной системе такие спутники, как Европа и Энцелад, считаются потенциальными кандидатами на существование микробной жизни из-за наличия на них подземных океанов.

Инновационный метод, использованный в этом исследовании, основан на косвенном наблюдении за экзоспутниками через их влияние на окружающую среду.

Апурва Оза, бывший постдокторант JPL, а ныне ученый Калифорнийского технологического института, много лет изучал, как можно обнаружить экзоспутники по их вулканической активности. Пример Ио, самого вулканически активного спутника в Солнечной системе, послужил ценной моделью: его постоянные извержения создают огромные облака газа вокруг Юпитера, видимые на расстоянии до 1000 раз больше радиуса планеты-гиганта.

В центре внимания потенциального открытия находится натриевое облако, наблюдаемое вокруг экзопланеты WASP-49 b. Это облако, впервые обнаруженное в 2017 году, привлекло внимание исследователей благодаря своим особым характеристикам. Ни планета, ни ее звезда-хозяин не содержат достаточного количества натрия, чтобы оправдать присутствие такого массивного облака, которое производит около 100 000 кг натрия в секунду.

Наблюдения, проведенные исследовательской группой, выявили поведение облака, которое было бы трудно объяснить, если бы оно было просто частью атмосферы планеты. В частности, два внезапных увеличения размера облака наблюдались, когда оно не находилось рядом с планетой, что говорит о дозаправке из внешнего источника.

Кроме того, облако движется быстрее планеты и в направлении, противоречащем физическим предсказаниям для планетарной атмосферы. Используя Очень большой телескоп Европейской южной обсерватории в Чили, исследователи определили, что облако расположено высоко над атмосферой планеты, подобно газовому облаку, которое Ио образует вокруг Юпитера. Компьютерная модель показала, что движение и активность облака может объяснить наличие спутника с 8-часовой орбитой вокруг планеты.

Несмотря на убедительность полученных данных, исследователи подчеркивают необходимость дальнейших наблюдений для окончательного подтверждения существования этого вулканического экзоспутника. Если открытие подтвердится, оно станет выдающейся вехой в исследовании космоса и в нашем понимании планетарных систем. Однако потенциальный экзоспутник WASP-49 b может иметь "трагическую" судьбу: если оценки верны, быстрая потеря массы в сочетании с гравитационной силой планеты может привести к его распаду. Однако такой сценарий предоставляет уникальную возможность изучить процессы формирования и разрушения небесных тел в космических масштабах.

Таким образом, это исследование не только открывает новые перспективы в поиске инопланетных миров, но и подчеркивает важность инновационных подходов в освоении космоса.

Уточнения

Э̀кзолуна́ или э̀кзоспу́тник — естественный спутник экзопланеты.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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