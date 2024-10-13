Настоящие древние окаменелости: в Южной Африке микроорганизмы нашли в двухмиллиардном камне

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

В магматическом комплексе Бушвельт в Южной Африке ученые обнаружили древний камень, возраст которого, по предварительным оценкам, составляет 2 миллиарда лет. Однако самое удивительное не в его невероятном возрасте, а в том, что внутри него были найдены живые микроорганизмы.

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Ведущий автор исследования, профессор Высшей школы естественных наук Токийского университета Йохей Судзуки, подчеркивает, что найденные микроорганизмы эволюционировали чрезвычайно медленно. Это открывает возможности для более глубокого понимания их генетического состава. Дальнейшие исследования обещают множество беспрецедентных открытий.

Найденный камень можно рассматривать как своеобразную "машину времени". Ученые полагают, что первая жизнь на Земле появилась примерно 3,5 миллиарда лет назад, тогда как человек населяет планету всего несколько сотен тысяч лет.

Международное научное сообщество считает, что изучение микробов, обнаруженных в древней земной породе, может иметь значительное значение для поисков жизни в других мирах. В частности, существует вероятность, что живые микроорганизмы могут присутствовать и в образцах с Марса, имеющих аналогичный возраст.

Уточнения

Ю́жная А́фрика — регион, занимающий южную часть Африканского континента. Часто северной границей Южной Африки считают реки Кунене и Замбези: это значит, что в регион входят все пять стран, относящихся к Южной Африке (по классификации ООН), а также Зимбабве и южная часть Мозамбика.

