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Единение перед лицом смерти: медузы могут срастаться в один организм, будучи ранеными

1:31
Наука

Исследователи из Чикагского университета, проводя свои исследования в западной части Атлантического океана, собрали несколько гребенчатых медуз и разместили их в резервуарах с морской водой.

Единение перед лицом смерти: медузы могут срастаться в один организм, будучи ранеными
Фото: www.lucnix.be by Luc Viatour, CC BY-SA 3.0

Их внимание привлекла одна особь, значительно превышающая размеры своих сородичей. При более внимательном рассмотрении ученые заметили, что у нее имеется два мозга, что навело на мысль о возможном слиянии двух существ в одно.

Для проверки своей гипотезы ученые решили провести эксперимент, в ходе которого раненые медузы были спарены. Результаты подтвердили их предположение: в 9 из 10 случаев поврежденные особи объединились в единый организм, который оказался вполне жизнеспособным.

При этом для слияния им потребовалось всего лишь несколько часов. Процесс интеграции оказался настолько глубоким, что вызвал удивление даже у опытных исследователей. Так, прикосновение к одной стороне объединенного организма вызывало реакцию у обеих медуз, что указывает на взаимодействие их нервных систем.

Еще один интересный эксперимент заключался в том, что одной из таких медуз предложили креветку, обработанную флуоресцентным веществом. Пища была переварена одним ртом, но вывод непереваренных остатков происходил из обоих желудков. Исследователям предстоит немало поработать, чтобы глубже разобраться в этом необычном феномене.

Уточнения

Меду́за или медузоидное поколе́ние — фаза жизненного цикла стрекающих из подтипа Medusozoa: гидроидных (Hydrozoa), сцифоидных (Scyphozoa) и кубомедуз (Cubozoa). Тело медуз в значительной части состоит из обводнённой соединительной ткани — мезоглеи — и по форме напоминает колокол или зонтик.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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