Спаситель экологии: робот-панголин будет рассыпать саженцы для восстановления леса 

Робототехник и доктор наук Роберт Сиддал из Университета Суррея создал функционирующий прототип робота, который имитирует поведение панголина. Проект, получивший название "Plantolin", направлен на восстановление лесов путем засевания обширных территорий с помощью таких роботов.
Идея принадлежит школьнице из Калифорнии по имени Дороти, которая увлекается изучением панголинов.
Концепция Дороти одержала победу на конкурсе Natural Robotics Contest. Этот конкурс посвящен идеям преобразования планеты и защиты окружающей среды, вдохновленным наблюдениями за живой природой. Лучшие идеи затем воплощаются в жизнь партнерами проекта — различными университетами и исследовательскими организациями. Предыдущий победитель — проект робота-рыбы для сбора частиц микропластика в воде.
Робот Plantolin передвигается на двухколесном шасси с электромоторами и оснащен длинным подвижным хвостом для балансировки во время движения. Хвост также служит опорой, когда робот копает лунки при помощи мощных передних манипуляторов с когтями. Внутри робота находится контейнер с заготовками в виде семян с грунтом, которые по конвейерной ленте подаются к отверстию и выпадают в лунки.
Дороти объясняет, что панголины проводят много времени, копаясь в земле. Они созданы для этого самой природой, поэтому скопировать конструкцию тела панголина и его поведение было абсолютно логичным шагом. Возможно, с точки зрения робототехники это не самая оптимальная схема для массовой посадки растений, зато она красиво вписывается в концепцию восстановления лесов.
Панголи́ны или я́щеры (лат. Pholidota), — отряд плацентарных млекопитающих. Название панголины происходит от малайск. pengguling — «сворачивающийся в шар».
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