Спаситель экологии: робот-панголин будет рассыпать саженцы для восстановления леса

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Робототехник и доктор наук Роберт Сиддал из Университета Суррея создал функционирующий прототип робота, который имитирует поведение панголина. Проект, получивший название "Plantolin", направлен на восстановление лесов путем засевания обширных территорий с помощью таких роботов.

Фото: unsplash.com by Мика Матин, CC0

Идея принадлежит школьнице из Калифорнии по имени Дороти, которая увлекается изучением панголинов.

Концепция Дороти одержала победу на конкурсе Natural Robotics Contest. Этот конкурс посвящен идеям преобразования планеты и защиты окружающей среды, вдохновленным наблюдениями за живой природой. Лучшие идеи затем воплощаются в жизнь партнерами проекта — различными университетами и исследовательскими организациями. Предыдущий победитель — проект робота-рыбы для сбора частиц микропластика в воде.

Робот Plantolin передвигается на двухколесном шасси с электромоторами и оснащен длинным подвижным хвостом для балансировки во время движения. Хвост также служит опорой, когда робот копает лунки при помощи мощных передних манипуляторов с когтями. Внутри робота находится контейнер с заготовками в виде семян с грунтом, которые по конвейерной ленте подаются к отверстию и выпадают в лунки.

Дороти объясняет, что панголины проводят много времени, копаясь в земле. Они созданы для этого самой природой, поэтому скопировать конструкцию тела панголина и его поведение было абсолютно логичным шагом. Возможно, с точки зрения робототехники это не самая оптимальная схема для массовой посадки растений, зато она красиво вписывается в концепцию восстановления лесов.

Уточнения

Панголи́ны или я́щеры (лат. Pholidota), — отряд плацентарных млекопитающих. Название панголины происходит от малайск. pengguling — «сворачивающийся в шар».

