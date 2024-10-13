Взрослые игры: армия США использует игровые контроллеры для управления техникой

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

За последние десятилетия концепция "игры в войну" претерпела заметные изменения. Сначала детская забава переместилась на экраны компьютеров, став значительной частью IT-индустрии, а затем, благодаря современным технологиям, проникла на военные полигоны и даже на реальные поля боя.

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Министерство обороны США активно разрабатывает системы управления боевой техникой на основе оборудования для видеоигр, напоминающего геймпад Xbox. Одна из таких систем предназначена для нейтрализации выпущенных снарядов с помощью трехкиловаттного лазера, установленного на 18-тонном грузовике. Управляется она контроллером FMCU с набором кнопок и двумя стиками, который мало чем отличается от стандартных контроллеров Xbox, PlayStation и Nintendo.

Известно, что геймпады Xbox широко используются операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а контроллер Xbox 360 — даже для управления перископом атомной подводной лодки ВМС США "Колорадо". В ходе конфликта на Украине операторы Вооруженных сил Украины используют портативный игровой компьютер Valve Steam Deck для управления БПЛА и автоматическими турелями.

Уточнения

Геймпад — тип игрового манипулятора. Представляет собой пульт, который удерживается двумя руками, для контроля его элементами управления используются большие пальцы рук (в современных геймпадах также часто используются указательные и средние пальцы).

