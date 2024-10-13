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Взрослые игры: армия США использует игровые контроллеры для управления техникой

1:19
Наука

За последние десятилетия концепция "игры в войну" претерпела заметные изменения. Сначала детская забава переместилась на экраны компьютеров, став значительной частью IT-индустрии, а затем, благодаря современным технологиям, проникла на военные полигоны и даже на реальные поля боя.

Взрослые игры: армия США использует игровые контроллеры для управления техникой
Фото: commons.wikimedia.org by User:Dani Willyrex is licensed under Commons, the free media repository

Министерство обороны США активно разрабатывает системы управления боевой техникой на основе оборудования для видеоигр, напоминающего геймпад Xbox. Одна из таких систем предназначена для нейтрализации выпущенных снарядов с помощью трехкиловаттного лазера, установленного на 18-тонном грузовике. Управляется она контроллером FMCU с набором кнопок и двумя стиками, который мало чем отличается от стандартных контроллеров Xbox, PlayStation и Nintendo.

Известно, что геймпады Xbox широко используются операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а контроллер Xbox 360 — даже для управления перископом атомной подводной лодки ВМС США "Колорадо". В ходе конфликта на Украине операторы Вооруженных сил Украины используют портативный игровой компьютер Valve Steam Deck для управления БПЛА и автоматическими турелями.

Уточнения

Геймпад — тип игрового манипулятора. Представляет собой пульт, который удерживается двумя руками, для контроля его элементами управления используются большие пальцы рук (в современных геймпадах также часто используются указательные и средние пальцы).

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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