И это все грибы: в NASA изучают постройку жилья для лунных колонистов из грибов

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Космическое агентство NASA изучает перспективный проект, связанный с использованием грибов для создания жилых конструкций на Луне и Марсе. Подтверждением серьезности этих планов стали инвестиции в размере 2 миллионов долларов, направленные на развитие "грибного" проекта.

Фото: Wikipedia by NASA/JPL-Caltech, PDM

Разработкой инициативы занимается команда ученых из Исследовательского центра Эймса.

Основной причиной, побудившей NASA к поиску альтернативных материалов, стала высокая стоимость доставки традиционных строительных ресурсов в космос. Отправка спор грибов, которые можно будет смешать с лунным или марсианским грунтом — реголитом — и водой, обойдется значительно дешевле. Ученые надеются, что такие "грибные" кирпичи не только обеспечат надежную защиту от жестких температурных условий, но и эффективно экранируют от космической радиации. Процесс выращивания подобного стройматериала займет всего 1-2 месяца.

Процесс строительства лунного дома начнется с распаковки специального контейнера, в котором будет находиться основа будущего жилища, а также предметы первой необходимости для будущих колонистов. Внутренняя часть контейнера будет надуваться, в то время как внешняя будет обрастать грибами, образуя прочный защитный панцирь. Линн Ротшильд, сотрудник NASA, сообщила, что технология может быть протестирована в рамках запуска коммерческой космической станции Starlab уже к 2028 году.

Уточнения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.

