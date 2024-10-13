На плечи робота: армия США стала получать роботов-мулов для доставки тяжелого оборудования

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Военные США начали получать инновационных роботов-мулов, способных доставить на поля боя до 900 кг оборудования. Это значительно снизит физическую нагрузку на солдат и улучшит эффективность выполнения задач в условиях боевых действий.

Фото: flickr.com by Pfc. Cameron Boyd is licensed under U.S. federal government

Контракт на разработку и поставку этих роботов был заключен с двумя крупными военными подрядчиками: немецкой компанией Rheinmetall Vehicles и американской фирмой HDT Expeditionary Systems. Каждая из компаний получит по 22 миллиона долларов. В рамках соглашения планируется создать восемь опытных экземпляров роботов.

На данный момент армия США уже получила 16 радиоуправляемых роботов S-MET, произведенных компанией General Dynamics Land Systems. Эти восьмиколесные машины способны перевозить до 450 кг груза. Роботы оснащены различными видами вооружения и могут использоваться не только для транспортировки, но и для эвакуации пострадавших с поля боя и обезвреживания взрывчатых устройств.

Новые роботы-мулы, разрабатываемые по контракту, будут обладать удвоенной грузоподъемностью. Кроме того, они станут менее шумными, более надежными и мощными по сравнению с предыдущими моделями. В числе их преимуществ — система автономной подзарядки, которая не зависит от электрической сети страны, беспроводная связь и модульная архитектура, что значительно упрощает и дешевит процесс обслуживания.

Уточнения

Ро́бот — автоматическое устройство, предназначенное для осуществления различного рода действий, обычно выполняемых человеком.

