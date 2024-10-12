Учёный нашёл опровержение теории Большого взрыва

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Доцент кафедры компьютерных наук Университета штата Канзас Лиор Шамир поставил под сомнение теорию Большого взрыва.

Фото: flickr.com by Deborah Lee Soltesz, PDM

Известно, что в результате движения космических тел возникает красное смещение — явление, когда звёзды, галактики, туманности и другие объекты становятся более красными для наблюдателя по мере отдаления.

Лиор Шамир изучил изображения, которые получили с помощью трёх мощных телескопов. Он проанализировал данные о более чем 30 тысяч галактиках, чтобы измерить их красное смещение. В результате учёный пришёл к выводам, которые противоречат общепринятой интерпретации расширения Вселенной.

"Галактики, вращающиеся в противоположном направлении по сравнению с Млечным Путём, имеют более низкое красное смещение, чем те, что вращаются в том же направлении. Но когда мы проанализировали более удалённые галактики, разница увеличивалась. Это согласуется с гипотезой, что свет теряет энергию с расстоянием, а не из-за расширения пространства", — сообщил он.

Кроме того, на изображениях ранней Вселенной, полученных с телескопа Джеймса Уэбба, видны не младенческие галактики, а полностью сформованные, крупные и зрелые.

"Если Вселенная действительно начала расширяться после Большого взрыва, как это принято считать, эти галактики оказались бы старше самой Вселенной", — заявил Лиор Шамир.

Как сообщает Москва 24, исследователь не выдвигает собственных теорий и не строит новых космологических принципов. Он только показывает, что современные представления об устройстве Вселенной могут быть ошибочными.

Уточнения

Большо́й взрыв — общепринятая космологическая модель, описывающая раннее развитие Вселенной, а именно — начало расширения Вселенной, перед которым Вселенная находилась в сингулярном состоянии.



