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В Татарстане планируют воссоздать часть древнего города

0:40
Наука

В Камско-Устьинском районе Татарстана планируют восстановить часть древнего города Ошель.

В Татарстане планируют воссоздать часть древнего города
Фото: pixabay.com by Didgeman, PDM

По словам гендиректора ООО "Камамбер" Алмаза Насырова, в 1220 году город сжёг князь Святослав. Впоследствии было предпринято несколько попыток его воссоздания. Однако Ошель так и не возвели снова.

Сейчас идут переговоры с компаниями Москвы, чтобы организовывать на месте фестивали. Во время их проведения местным жителям и гостям Татарстана расскажут историю сожжения Ошеля, а также жизни города. Благодаря мероприятиям туристический поток в район должен увеличиться, пишет inkazan.ru.

Уточнения

Татарста́н — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Приволжский федеральный округ, является частью Поволжского экономического района.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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