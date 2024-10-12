Исследование: полнолуние чревато столкновением с животными на дороге

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Столкновения транспортных средств с дикими животными во время полнолуния увеличивается на 45,8% показывает недавнее исследование Техасского университета A&M, опубликованное в журнале Transportation Research Part D.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Until_You_Wake_Up,_Martin_Stranka.jpg by Martin Stranka

Информация собрана за прошедшее десятилетие лишь в одном штате Техас для сравнения с новолунием и соответствующие им столкновения транспортных средств с дикими животными. Столкновения с участием недиких животных в те же периоды времени не показали существенных различий.

Исследование подчеркивает важность повышенной осторожности водителей, особенно в светлые ночи. По словам исследователей, это также может помочь в разработке транспортной политики и улучшении инфраструктуры, где необходимы более строгие меры безопасности.

"Я сравнил очень темные ночи без лунного освещения (новолуние) с очень темными ночами с полнолунием. Если включить в анализ другие лунные фазы, они появляются на горизонте в разное время каждый день, что затрудняет сравнения сопоставимых величин", — говорит бывший студент A&M Кентаро Иио (Kentaro Iio).

Предыдущие исследования, проведенные по всему миру, включая Испанию, Канаду и Литву, обнаружили схожие тенденции увеличения количества столкновений во время полнолуния. Каждое исследование использовало разные методы и предлагало множество возможных причин для результатов. Исследователи полагают, что на увеличение может влиять совокупность факторов, как усталость водителя ночью и повышенная активность диких животных. Для этого потребуются дальнейшие изучения.

Это исследование также разделило данные по разным регионам Техаса, чтобы выделить сельские и городские районы. Столичный регион Техаса был единственным регионом с более низким относительным риском столкновений во время полнолуния, но разница была статистически незначимой. Столичный регион состоит из 10 округов, простирающихся от Льяно до Сан-Маркоса и от Ла-Грейнджа до Джорджтауна.

Уровень столкновений диких животных и транспортных средств в регионах Хай-Плейнс, Южный Техас, Центральный Техас и Верхний Ист значительно увеличился в ночи полнолуния, варьируясь от 57,8% до 125%. Регион Хай-Плейнс в основном охватывает Техасский Панхэндл.

"В сельской местности, как правило, наблюдаются более высокие показатели столкновений в полнолуние, чем в городской черте", — отметил Иио.

Идентификация видов диких животных выходит за рамки данного исследования. Исследование также не учитывало изменения интенсивности освещения для анализируемых географических районов. Будущие исследования объяснят эти пробелы.

фото: Martin Stranka