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Космические силы США раскрыли детали манёвров беспилотного шаттла X-37B

1:43
Наука

Космические силы США раскрыли информацию о манёврах космического беспилотного шаттла X-37B, что происходит крайне редко из-за высокой секретности его миссий. Согласно официальному заявлению военных, космоплан выполнит серию маневров по изменению своей орбиты и сбросу компонентов.

Космические силы США раскрыли детали манёвров беспилотного шаттла X-37B
Фото: https://www.spaceforce.mil/Multimedia/Photos/igphoto/2003113617/ by U.S. Space Force/Staff Sgt. Adam Shanks, PDM

Многоразовый космический самолет, находящийся на орбите с 28 декабря 2023 года, будет выполнять маневры аэроторможения для изменения своей траектории. Этот метод включает несколько проходов через верхние слои атмосферы Земли, используя атмосферное сопротивление для коррекции орбиты и экономии топлива.

Аэродинамическое торможение позволит беспилотному шаттлу изменить орбиту и соблюдать правила по борьбе с космическим мусором, а также безопасно утилизировать компоненты своего служебного модуля.

Космоплан X-37B, произведённый компанией Boeing, эксплуатируется Космическими силами США совместно с Управлением быстрых возможностей ВВС (AFRCO). С момента запуска на борту ракеты Falcon Heavy компании SpaceX из Космического центра имени Кеннеди во Флориде, космоплан проводил эксперименты по воздействию радиации на семена растений.

Эксперты отметили, что текущая миссия X-37B, седьмая по счету, приобрела особое значение в свете последних разработок в области космических технологий других стран, в частности Китая. Это подчёркивает важность продолжения исследований и усовершенствования космических возможностей США.

Уточнения

Космоплан — это космический ракетоплан. Может также использоваться как разгонный блок (первая ступень) для орбитального самолёта.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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