Космические силы США раскрыли информацию о манёврах космического беспилотного шаттла X-37B, что происходит крайне редко из-за высокой секретности его миссий. Согласно официальному заявлению военных, космоплан выполнит серию маневров по изменению своей орбиты и сбросу компонентов.
Многоразовый космический самолет, находящийся на орбите с 28 декабря 2023 года, будет выполнять маневры аэроторможения для изменения своей траектории. Этот метод включает несколько проходов через верхние слои атмосферы Земли, используя атмосферное сопротивление для коррекции орбиты и экономии топлива.
Аэродинамическое торможение позволит беспилотному шаттлу изменить орбиту и соблюдать правила по борьбе с космическим мусором, а также безопасно утилизировать компоненты своего служебного модуля.
Космоплан X-37B, произведённый компанией Boeing, эксплуатируется Космическими силами США совместно с Управлением быстрых возможностей ВВС (AFRCO). С момента запуска на борту ракеты Falcon Heavy компании SpaceX из Космического центра имени Кеннеди во Флориде, космоплан проводил эксперименты по воздействию радиации на семена растений.
Эксперты отметили, что текущая миссия X-37B, седьмая по счету, приобрела особое значение в свете последних разработок в области космических технологий других стран, в частности Китая. Это подчёркивает важность продолжения исследований и усовершенствования космических возможностей США.
Космоплан — это космический ракетоплан. Может также использоваться как разгонный блок (первая ступень) для орбитального самолёта.
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