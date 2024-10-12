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Ковидный локдаун повлиял на температуру лунной поверхности: удивительные результаты исследования

3:11
Наука

Данные, собранные с помощью окололунного зонда, показали, что ковидный локдаун не только повлиял на земную окружающую среду, но и вызвал неожиданные изменения в космосе.

Ковидный локдаун повлиял на температуру лунной поверхности: удивительные результаты исследования
Фото: flickr.com by NASA/Joel Kowsky is licensed under National Aeronautics and Space Administration

Астрофизики представили интересные данные, полученные с помощью спутника Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), работающего на орбите вокруг Луны на высоте от 20 до 165 километров. На борту спутника установлен радиометр — прибор для измерения мощности излучения, который используется для определения температуры лунной поверхности.

Сравнение данных за последние несколько лет показало, что в апреле и мае 2020 года на Луне наблюдались аномальные ночные похолодания. На неосвещённой Солнцем части естественного спутника температуры упали на несколько градусов, а в некоторые дни — почти на 10 градусов. Особенностью этих изменений было то, что они наблюдались именно на видимой, обращённой к Земле, стороне Луны.

Когда на ближней стороне Луны наступает ночь, она не полностью погружается во тьму. Внимательное наблюдение за лунным месяцем показывает, что темная часть поверхности всё равно прослеживается. Это явление называют пепельным светом, и оно происходит из-за солнечного света, отражённого от Земли. Оказалось, что Земля не только подсвечивает Луну, но и немного её нагревает.

Астрономы проанализировали температуры в шести различных районах Луны: в Океане Бурь, Море Ясности, Море Дождей, Море Спокойствия и Море Кризисов. Все выбранные регионы расположены в экваториальных и средних лунных широтах, куда попадает наибольшее количество солнечного излучения. Выяснилось, что весной 2020 года лунными ночами везде наблюдалась одна и та же тенденция: было заметно холоднее.

Исследователи из индийской Лаборатории физических исследований объяснили это явление последствием коронавирусного локдауна. В своей статье они указали, что нагрев атмосферы Земли Солнцем приводит к испусканию инфракрасного излучения. Количество этого излучения зависит от количества парниковых газов в нашей атмосфере. Чем больше парниковых газов, тем больше инфракрасного света исходит от планеты.

Весной 2020 года, когда были введены максимально строгие ограничения из-за пандемии Covid-19, сократилось промышленное производство, уменьшилось количество автомобилей на дорогах, и это временно снизило антропогенные выбросы. Соответственно, уменьшилось количество инфракрасного излучения, испускаемого атмосферой Земли и достигающего Луны. Учёные пришли к выводу, что именно это уменьшение инфракрасного излучения привело к снижению нагрева лунной поверхности.

Это открытие демонстрирует, как глобальные изменения на Земле могут оказывать влияние даже на такие далекие объекты, как Луна.

Уточнения

Локдаун (режим) — строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан; режим, при котором люди остаются там, где были (см. карантин, самоизоляция (здравоохранение), комендантский час).

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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